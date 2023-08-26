中職／本季二軍沒蹲過 李展毅做好備位捕手準備

味全龍隊李展毅今年在二軍敲出5轟，好手感被注意到本季首度升上一軍，加上可以守一壘跟捕手，讓總教練葉君璋開玩笑說「划算」，跟去年相比李展毅更知道自己該做什麼，接獲備位捕手的任務，準備好支援前線。

李展毅是2021年味全龍隊選秀第三輪指名，去年球季曾短暫上一軍、出賽2場，李展毅說：「每次上來一軍心態都不一樣，第1次真的是第1次，即使學長、教練有提醒，但還是不知道怎麼準備。」

但隨著今年經歷完整的秋訓、春訓等訓練，李展毅更理解職棒備戰模式，「第1次還會綁手綁腳，畢竟觀眾、氛圍都跟二軍不同，二軍有沒有50個人都不知道，但現在知道怎麼去調整。」

由於一軍捕手劉時豪因腳扭到下二軍，龍隊一軍捕手剩2人，李展毅今年二軍出賽都是一壘手，偶而分擔牛棚接捕工作，上來一軍時總教練葉君璋也提醒他「可能會用到」，李展毅說：「沒先發的話，就會去牛棚接一下，熟悉一下投手。」