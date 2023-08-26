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U18世界盃／澳洲有美職費城人隊好手 球隊特色機動性高

中央社／ 新北26日電
U18世界盃棒球賽開幕戰31日將由台灣隊迎戰澳洲隊，雙方26日熱身賽先交手試水溫。澳洲隊本次陣容包含美職費城人隊簽約好手史畢爾斯（Declan Speirs）（圖），他在熱身賽中擔任先發捕手、打3棒。 中央社
U18世界盃棒球賽開幕戰31日將由台灣隊迎戰澳洲隊，雙方26日熱身賽先交手試水溫。澳洲隊本次陣容包含美職費城人隊簽約好手史畢爾斯（Declan Speirs）（圖），他在熱身賽中擔任先發捕手、打3棒。 中央社

U18世界盃棒球賽今天安排自辦熱身賽，中華隊與澳洲隊是開幕戰組合、今天先交手試水溫，澳洲隊陣中有美職費城人隊簽約捕手史畢爾斯，總教練凱爾認為澳洲隊的特色是機動性高。

U18世界盃棒球賽將於31日在台灣開打，開幕戰由地主中華隊在天母棒球場迎戰澳洲隊，今天兩隊在新莊棒球場打自辦熱身賽，中華隊由投手王彥恩先發，澳洲隊派出資料顯示最快球速約148公里的投手坦納（Alistair Tanner）先發。

澳洲隊總教練凱爾（Andrew Kyle）表示，澳洲隊選材的標準看中投手群的控球、守備的穩定性，整體球隊的特色是機動性好，球員有多重守位，投手雖然沒有特別突出的大投手，但穩定性佳、有不錯的水準。

澳洲隊此次陣中有美職費城人隊簽約好手史畢爾斯（Declan Speirs），今天熱身賽擔任先發捕手、打3棒，今年有在多明尼加職業聯盟出賽，凱爾表示，史畢爾斯身體健康、維持不錯的狀態，期待他的表現。

凱爾連兩年帶澳洲隊打U18世界盃，去年比賽澳洲隊與中華隊交手吞敗，此次開幕戰將再度碰頭，凱爾表示，中華隊是很好的隊伍，投手群很好，如果比賽過程中有機會，澳洲隊要好好把握才有機會搶下分數。

棒球 費城人

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