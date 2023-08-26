中職／味全龍2上2下 拿莫下二軍因「球變小顆」

味全龍隊今天做出二上二下的陣容調整，拿莫．伊漾、劉時豪下放二軍，拉上瑪仕革斯．俄霸律尼、李展毅，總教練葉君璋解釋，劉時豪下放原因是腳扭到，拿莫．伊漾則是「球變小顆了」。

劉時豪是受傷因素，「球變小顆」如何解？葉總指出，拿莫．伊漾近期打擊狀況比較低迷，因此讓他下去調整一下。拿莫從7月22日開始，19場出賽、59打數僅敲出8支安打，期間打擊率1成36。

拉上瑪仕革斯．俄霸律尼、李展毅是看到他們在二軍的近況不錯，希望為打線增溫，李展毅除了一壘外，也是球隊備位捕手人選。

事實上不僅拿莫．伊漾，味全龍隊近期整體打線都熄火，最近兩場對上中信兄弟、富邦悍將都遭完封，近30局僅得2分，葉君璋表示：「要說低迷是還好，對兄弟有球運成分在，昨天也不是沒機會，但跑壘上有些瑕疵，主要是這方面關係。」

葉總也稱讚昨天悍將隊新洋投瑞恩先發7局8次三振無失分的好表現，「他的球質、變化球都不錯，是不錯的投手，身材條件又好，能投出有角度的球。」