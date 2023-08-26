中職／味全龍2上2下 拿莫下二軍因「球變小顆」
味全龍隊今天做出二上二下的陣容調整，拿莫．伊漾、劉時豪下放二軍，拉上瑪仕革斯．俄霸律尼、李展毅，總教練葉君璋解釋，劉時豪下放原因是腳扭到，拿莫．伊漾則是「球變小顆了」。
劉時豪是受傷因素，「球變小顆」如何解？葉總指出，拿莫．伊漾近期打擊狀況比較低迷，因此讓他下去調整一下。拿莫從7月22日開始，19場出賽、59打數僅敲出8支安打，期間打擊率1成36。
拉上瑪仕革斯．俄霸律尼、李展毅是看到他們在二軍的近況不錯，希望為打線增溫，李展毅除了一壘外，也是球隊備位捕手人選。
事實上不僅拿莫．伊漾，味全龍隊近期整體打線都熄火，最近兩場對上中信兄弟、富邦悍將都遭完封，近30局僅得2分，葉君璋表示：「要說低迷是還好，對兄弟有球運成分在，昨天也不是沒機會，但跑壘上有些瑕疵，主要是這方面關係。」
葉總也稱讚昨天悍將隊新洋投瑞恩先發7局8次三振無失分的好表現，「他的球質、變化球都不錯，是不錯的投手，身材條件又好，能投出有角度的球。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言