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U18世界盃／林佳緯定位右外野 教頭看中「雷射肩」能力

中央社／ 新北26日電
U18世界盃棒球賽台灣隊外野手林佳緯（圖）此次定位右外野，總教練吳柏宏透露，林佳緯練習賽秀「雷射肩」右外野直傳本壘，臂力、傳球沒有問題。 中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊外野手林佳緯（圖）此次定位右外野，總教練吳柏宏透露，林佳緯練習賽秀「雷射肩」右外野直傳本壘，臂力、傳球沒有問題。 中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊外野手林佳緯此次定位右外野，總教練吳柏宏透露，林佳緯練習賽秀「雷射肩」右外野直傳本壘，臂力、傳球沒有問題，林佳緯表示視角不同需多看球習慣。

U18世界盃棒球賽台灣隊今天自辦熱身賽與澳洲隊交手，高中階段都守中外野的林佳緯，今天先發守右外野、打5棒，中外野交給柯敬賢、打3棒，左外野是許庭綸、打1棒，另外一個外野手邱鑫則打指定打擊第2棒，隊長王念好扛中心棒次第4棒。

台灣隊總教練吳柏宏表示，觀察邱鑫近況還需要再調整，第一場熱身賽先放在指定打擊的位置，也會讓換代打的時機更靈活，許庭綸外野3個位置都可以守，也會輪替調度。

至於讓習慣守中外野的林佳緯守右外野，吳柏宏表示，林佳緯臂力好、傳球角度很平，從第2階段集訓開始就有讓他嘗試守右外野，剛開始有一些守備瑕疵，但觀察他的心理沒有受到太大的影響， 在練習賽中也有右外野直接傳本壘抓到跑者的美技守備。

林佳緯表示，上一次在正式賽中守右外野已經是國中，高中過後都是守中外野，第2階段集訓練習賽開始嘗試守右外野後，一開始還是不太習慣看球視角，飛球打過來防區不太習慣，但透過練習賽多看已經慢慢習慣。

練習賽有右外野不用經過轉傳、直傳本壘殺到跑者的美技，林佳緯表示會更有自信，守右外野也可以比較放開做。林佳緯連2年打U18世界盃棒球賽，去年在美國打，今年在主場台灣，他表示現在好像慢慢有比賽真的要開打的感覺了。

林佳緯 棒球 王念好

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