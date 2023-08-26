中職／獅隊英雄女神日打造粉紅迷彩 UniGirls全員到齊

統一獅隊下半季第四檔主題日推出「HEROINE英雄女神日」，將於9月23、24日連續兩天於台南棒球場登場，UniGirls女孩們化身英雄女神，全員到齊降臨台南棒球場舞台，展現熱情活力及多元才藝與粉絲們零距離互動。

HEROINE英雄女神主題日延續英雄迷彩元素，打造專屬女神粉紅迷彩視覺風格，推出主題球衣及相關周邊商品。

兩天主題日規畫內野一、三壘ABCDEF區為熱區席次，以及特殊席次、一般席次及外野票券，兩天規畫不同贈品，包括UniGirls撲克牌、UniGirls隨身鏡、UniGirls愛心造型扇、UniGirls扇形鑰匙圈。

購買內野熱區及特殊席次（鑽石席、家庭席、球探席）的球迷，23日之戰可兌換UniGirls愛心造型扇及扇形鑰匙圈各一個，24日則是UniGirls撲克牌及隨身鏡各一個，將保留活動贈品兌換；購買一般席次及外野席次的球迷，兩天賽事分別可換造型扇和撲克牌，限量1500份。