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MiLB／張育成4支4超猛打 鄭宗哲代打吞K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成今天3A比賽4支4。 法新社
張育成今天3A比賽4支4。 法新社

美職紅襪隊台灣好手張育成今天在3A出賽，繳出單場4支4的超猛打賞表現，然而球隊還是以5：6輸給國民隊3A，張育成本季在3A的打擊率則來到3成42。

張育成今天擔任先發第5棒、三壘手，1局上首打席的右外野安打，就為球隊打回第1分，3局上再敲出一支1分打點中外野安打，幫助球隊追平為2：2。

只不過紅襪隊3A在4局下又丟掉4分，張育成在6局上、8局上的打席都敲出安打，但沒有打點進帳，紅襪隊3A最終以1分差輸球，張育成4打數4安打，另有2打點，破除昨天4打數無安打，最近3場比賽有2場猛打賞，敲出7支安打。

另外在海盜隊2A出賽的鄭宗哲今天則是在對守護者隊2A代打上場，9局下面對2出局、二壘有人，遭到三振，球隊也以4：5輸球。

張育成 紅襪

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