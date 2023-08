MiLB／張育成4支4超猛打 鄭宗哲代打吞K

美職紅襪隊台灣好手張育成今天在3A出賽,繳出單場4支4的超猛打賞表現,然而球隊還是以5:6輸給國民隊3A,張育成本季在3A的打擊率則來到3成42。

張育成今天擔任先發第5棒、三壘手,1局上首打席的右外野安打,就為球隊打回第1分,3局上再敲出一支1分打點中外野安打,幫助球隊追平為2:2。

只不過紅襪隊3A在4局下又丟掉4分,張育成在6局上、8局上的打席都敲出安打,但沒有打點進帳,紅襪隊3A最終以1分差輸球,張育成4打數4安打,另有2打點,破除昨天4打數無安打,最近3場比賽有2場猛打賞,敲出7支安打。

另外在海盜隊2A出賽的鄭宗哲今天則是在對守護者隊2A代打上場,9局下面對2出局、二壘有人,遭到三振,球隊也以4:5輸球。

Yu have a night at the dish.



Yu Chang with his second RBI of the game for the WooSox.



pic.twitter.com/O4WLSMZ9xf