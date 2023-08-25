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中職／獅隊新洋投布萊威6局封鎖 桃猿近5戰4敗走跌

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投布萊威先發6局失1分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布萊威先發6局失1分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊新洋投布萊威初登板，繳出一場6局失1分優質先發，幫助獅隊以3：1擊敗樂天桃猿隊，猿隊近5戰吞下4敗，戰情走跌。

獅隊今天「開箱」新洋投布萊威，投6局共用94球，被敲6安打、失1分，第5局林承飛的安打開路、推進二壘，林立在兩出局時敲安，成為布萊威僅有的失血。

獅隊首局前兩棒邱智呈及陳傑憲先後靠安打、保送上壘，蘇智傑的安打幫助獅隊先馳得點，林益全的二壘方向滾地球再帶有1分打點。

猿隊洋投雷法首局的不安後回穩，讓獅隊後續攻勢乏力，屢屢錯過再搶分數的機會，雷法最終以5局失2分收工。

2：1比分凍結到黃偉晟把關的8局下，首位打者郭阜林就敲三壘打，陳重廷打向二壘的飛球，猿隊二壘手林立發生接球失誤，讓獅隊再下一城，雙方最終就以2分之差分出勝負，布萊威在中職的首戰取得首勝。

統一獅隊洋投布萊威先發6局失1分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布萊威先發6局失1分。圖／統一獅隊提供

林立 樂天桃猿

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