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中職／瑞恩穩了！7局好投搶下1席 悍將洋投最後2選1

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
申皓瑋敲出陽春砲，本季第11轟持續改寫生涯單季最佳成績。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋敲出陽春砲，本季第11轟持續改寫生涯單季最佳成績。圖／富邦悍將隊提供

瑞恩先發7局無失分，幫助富邦悍將隊以4：0擊敗味全龍隊，他也通過洋投考核大戰，總教練丘昌榮賽後鬆口：「投這樣，當然有下一場。」再來就是恩力、伍茲之間的2擇1。

瑞恩前兩局都讓首位打者上壘，但捕手張進德兩度演出盜壘阻殺，幫助瑞恩消滅跑者，接下來僅在第4局被攻占得點圈，最終以88球投滿7局，僅被敲4安打，送出8次三振。

瑞恩的初登板面對中信兄弟隊先發5局失1分（無責失）奪勝，今天再繳7局無失分，在中職2場出賽拿下2勝，防禦率仍是0，為自己在831大限前強力拉票。

丘昌榮表示，瑞恩此役一開賽進壘點被掌握，後面控球有回來，整體表現很好，控球也比前役更穩，「本來問他要不要續投，他說後面比較沒那麼有力。」

龍隊由錡龍先發6局被敲5安打、失4分，悍將第3局出現4支安打串聯，王勝偉二壘打、李宗賢三壘打及張進德的一壘打，各掃回1分，第4局再被申皓瑋炸裂陽春砲，本季第11轟持續改寫生涯單季最佳成績。

悍將牛棚啟用富藍戈、曾峻岳把關最後2局，龍隊無法破蛋，連兩場遭到完封，連18局未得分。

富邦悍將隊洋投瑞恩先發7局無失分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投瑞恩先發7局無失分。圖／富邦悍將隊提供

丘昌榮 張進德

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