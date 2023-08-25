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亞洲青少棒賽／中華隊明將與日爭冠 確定取得世界盃門票

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亞洲青少棒賽／中華隊與日爭冠 確定取得世界盃門票

中央社／ 台北25日電
2023年第11屆亞洲青少棒錦標賽中華隊25日與地主中國交手，先發投手林鎮羽6.1局失1分、拿下勝投，率隊以6比1奪勝，並晉級冠軍戰。（中華民國棒球協會提供）中央社
2023年第11屆亞洲青少棒錦標賽中華隊25日與地主中國交手，先發投手林鎮羽6.1局失1分、拿下勝投，率隊以6比1奪勝，並晉級冠軍戰。（中華民國棒球協會提供）中央社

亞洲青少棒賽中華隊今天與地主中國交手，先發投手林鎮羽6.1局失1分好投，杜翊澤敲出場內2分砲，終場以6比1拿勝晉級冠軍戰，也取得U15世界盃門票，明天將與日本爭冠。

2023年亞洲青少年棒球錦標賽在中國山東舉行，中華隊預賽依序擊敗菲律賓、斯里蘭卡和韓國，以分組第一晉級超級循環賽制（Super Round）複賽，昨天複賽首戰不敵日本隊，今天與地主中國隊交手。

中華隊開賽就有攻勢，1局下靠著幸世賢中外野安打開啟攻勢、盜上二壘，犧牲觸擊造成中國隊守備失誤跑回第1分，再靠著高飛犧牲打拿下第2分；4局下再添1分，4局打完3比0領先。

中華隊先發投手林鎮羽展現壓制力，前4局穩守不失分，5局上失掉1分，中華隊5局下追回1分，6局下再靠著杜翊澤敲出場內2分打點全壘打、拉開領先差距。

林鎮羽7局上續投有危機，1人出局後被敲出長打，中華隊換上顏鉑勛後援登板，雖先投出保送，但及時回穩、凍結中國隊攻勢，幫助球隊守住勝利。林鎮羽今天總計投6.1局失1分、拿下勝投。

日本隊今天擊敗韓國隊，以排名第1晉級冠軍戰，中華隊排名第2晉級，也確定取得2024年U15世界盃棒球賽門票。

中華隊上一次在亞洲青少棒賽拿下冠軍是2015年，2017年冠軍戰不敵日本，2019年冠軍戰對手也是日本，但因雨裁定、拿下亞軍，明天與日本再度冠軍戰碰頭，中華隊力拚重返榮耀。

棒球 中華隊

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