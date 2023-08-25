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U18世界盃／林劭威挫折轉化為動力 把關游擊嘗試放開做

中央社／ 新北25日電
林劭威。 報系資料照
林劭威。 報系資料照

U18世界盃棒球賽台灣隊游擊防區由黃天賜、林劭威把關，林劭威去年沒留在正選名單挫折轉化為動力，今年披上國家隊戰袍很期待，總教練吳柏宏則希望他不要太保守、放開做。

普門中學游擊手林劭威去年被選入U18世界盃棒球賽培訓名單，但沒有留在正選名單中，林劭威表示，去年的經驗轉化為動力也給自己一點壓力，回到母隊加強守備、穩固優勢，今年可以留在正選名單中有嚇一跳，很開心、也會保持平常心。

林劭威表示，代表隊中好手雲集，訓練和練球的節奏比較快，但守備的量和母隊沒有差太多，不會有適應問題。

台灣隊總教練吳柏宏今天接受中央社記者訪問時表示，此次游擊防區交給黃天賜和林劭威，吳柏宏認為林劭威守備整體看起來沒有問題，但心態上還需要調適，每一步都想做到太完美、有時候會淪為被動。

林劭威自評守備穩定是優勢，但進到代表隊後，教練有提醒不要太過保守，這幾場熱身賽也會多嘗試；林劭威認為自己和黃天賜是類型相似的球員，守備都算穩定、打擊屬於助攻型球員，平常也都會交流。

林劭威的雙胞胎弟弟林劭倫也是普門中學的球員，兄弟倆從小一起打球，林劭威被選入培訓隊後， 林劭倫都會跟哥哥說：「不要回來（母隊）了」，希望他留到最後，確定入選正式名單後，弟弟也有跟他說恭喜。（編輯：吳協昌）

普門中學 棒球

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