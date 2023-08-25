快訊

飛南韓旅客注意！大韓航空下周起登機將「量體重」 背後目的曝光

「忍無可忍」提告賴品妤、民進黨 中天怒斥：不要把台灣人民當白痴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾峻岳想往更高殿堂 丘總期許控球更穩定

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片

富邦悍將隊終結者曾峻岳前役登板挨再見轟，總教練丘昌榮點出好球數沒搶到，造成球路容易被鎖定，對他有更深期待，「如果要往更好殿堂走，控球部分要再加強。」

悍將隊23日與中信兄弟隊纏鬥到延長賽，曾峻岳10局登板，面對首位打者江坤宇，2顆壞球走在前面，第3球就遭到狙擊，掃出一發左外野再見陽春砲。

丘昌榮表示，「棒球就是這樣，好球數沒搶到，兩壞球，相對對手就比較好設定。」當天賽後並沒有特別跟他說什麼，但期望曾峻岳的控球更穩定，對他未來想要旅外發展會有助益。

丘總也語重心長提到，選手狀況難免會有高低潮，球隊現況是需要選手可以更穩定，「有些人一上來打很好，掉下去又會掉很久，起伏太大，每個教練都會覺得不好用。」他指出，穩定的狀況需要時間累積、自我生活的管理，能有穩定的狀況，才是站穩位置的基礎。

曾峻岳 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將洋投生存戰近況決勝 丘總舉2020德保拉為例

中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

中職／艾里歐9局0失分勝投不是他 江坤宇延長賽再見轟

中職／丘總一聽陳聖文就讚「優秀」 下半季上一軍有機會

相關新聞

中職／徐若熙回歸嚴禁衝太快 王維中要他超過153請咖啡

味全龍隊投手徐若熙將在27日返一軍出賽，總教練葉君璋可以預期他的心情會很複雜，就連隊友都能理解他的期待，就怕他衝太快，徐...

中職／龍隊「風火輪」少 4號洋投 考核條件健康+一點實力

味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）日前抵台，將在距離831大限前所剩不多的時間爭取最後一席。對於第4號洋投...

中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

申皓瑋飛簷走壁，前天面對江坤宇第10局的再見轟，差點又留下一記人生美技，他坦言只差一點點，但身體已經延伸到極限，時機也算...

中職／曾峻岳想往更高殿堂 丘總期許控球更穩定

富邦悍將隊終結者曾峻岳前役登板挨再見轟，總教練丘昌榮點出好球數沒搶到，造成球路容易被鎖定，對他有更深期待，「如果要往更好...

中職／兄弟「精選」5人簽妥 第2指名徐博瑋簽約金360萬

中信兄弟隊今年選秀僅挑5人為6隊最少，除了先前已揭曉的第一指名林暉盛「薪情」外，今天公布另外4人合約，第2指名的捕手徐博...

中職／悍將洋投生存戰近況決勝 丘總舉2020德保拉為例

富邦悍將隊洋投生存戰要淘汰1人，新洋投恩力隨隊待命中，誰將會被淘汰，總教練丘昌榮以近況決勝，「棒球就是這樣，主要還是要看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦