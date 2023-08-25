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中職／曾峻岳想往更高殿堂 丘總期許控球更穩定
富邦悍將隊終結者曾峻岳前役登板挨再見轟，總教練丘昌榮點出好球數沒搶到，造成球路容易被鎖定，對他有更深期待，「如果要往更好殿堂走，控球部分要再加強。」
悍將隊23日與中信兄弟隊纏鬥到延長賽，曾峻岳10局登板，面對首位打者江坤宇，2顆壞球走在前面，第3球就遭到狙擊，掃出一發左外野再見陽春砲。
丘昌榮表示，「棒球就是這樣，好球數沒搶到，兩壞球，相對對手就比較好設定。」當天賽後並沒有特別跟他說什麼，但期望曾峻岳的控球更穩定，對他未來想要旅外發展會有助益。
丘總也語重心長提到，選手狀況難免會有高低潮，球隊現況是需要選手可以更穩定，「有些人一上來打很好，掉下去又會掉很久，起伏太大，每個教練都會覺得不好用。」他指出，穩定的狀況需要時間累積、自我生活的管理，能有穩定的狀況，才是站穩位置的基礎。
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