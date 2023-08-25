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中職／兄弟「精選」5人簽妥 第2指名徐博瑋簽約金360萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊完成今年季中選秀簽約。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊完成今年季中選秀簽約。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今年選秀僅挑5人為6隊最少，除了先前已揭曉的第一指名林暉盛「薪情」外，今天公布另外4人合約，第2指名的捕手徐博瑋獲得360萬元簽約金。

來自國立體育大學的22歲捕手徐博瑋，178公分、90公斤，右投右打，獲兄弟第二指名，球團給予360萬元簽約金肯定，月薪8萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2025年。

兄弟第3指名挑選來自美和高中的18歲內野手張士綸，179公分、70公斤，右投左打，球團給予張士綸280萬元簽約金，月薪6萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2025年。

第4指名是來自平鎮高中的18歲捕手胡孟智，161公分、66公斤，右投右打，獲得210萬元簽約金，月薪5萬元，另有激勵獎金90萬元，合約保障至2026年。第5指名為文化大學的20歲內野手楊祥禾，180公分、75公斤，右投右打，獲得170萬元簽約金肯定，月薪7萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2025年。

球團表示，林暉盛、張士綸及楊祥禾已至屏東中國信託公益園區與二軍一同訓練，徐博瑋待體檢後至二軍報到，胡孟智將於完成U18世界盃棒球賽賽事後歸隊。

林暉盛 平鎮高中 中信兄弟

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