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中職／龍隊「風火輪」少 4號洋投 考核條件健康+一點實力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
龍隊剩第四號洋投位置，拓克士的競爭對手將是從5月20日就因傷未出賽的伍鐸。 圖／味全龍隊提供
龍隊剩第四號洋投位置，拓克士的競爭對手將是從5月20日就因傷未出賽的伍鐸。 圖／味全龍隊提供

味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）日前抵台，將在距離831大限前所剩不多的時間爭取最後一席。對於第4號洋投的抉擇關鍵，總教練葉君璋指出健康是最重要的，「再加上一點點實力。」

龍隊洋投鋼龍、布里悍、錡龍的位置穩固，最後2取1的生存戰，拓克士的競爭對手將是從5月20日就因傷未出賽的伍鐸

葉君璋指出，目前伍鐸的狀況看起來還OK，畢竟不是速球型的投手，只要保持健康能出賽就可以，「對我們來講，洋投在換的頻率沒有很高，除非受傷，所以只要確保第4個洋投健康，再加上一點點實力就OK。」

伍鐸的狀況充滿變數，雖已投過實戰，但會不會出賽一陣子後又有不適難以預料。

葉君璋指出，伍鐸有經驗加持，或許只要還有7成功力就夠用，但相對年輕的拓克士來說，可能就算拿出100%都不一定能在中職生存，都是抉擇必須考量的點。

拓克士不具大聯盟資歷，連美職體系都沒沾過邊，大學畢業後直接赴獨立聯盟打球，今年效力邊疆聯盟三河城飛鷹隊（Trois-Rivieres Aigles），20場出賽（18場先發）共投113.1局，拿下7勝8敗、防禦率3.89，出賽到8月16日才離隊。

伍鐸 葉君璋 中職

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