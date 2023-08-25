快訊

蘇拉颱風明天增強為中颱 最快「這時」發布海警影響台灣

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

U18世界盃／黃天賜集滿U系列三級棒賽 年紀最菜表現卻沉穩

中央社／ 新北25日電
U18世界盃棒球賽將開打，此次台灣隊游擊防線交給代表隊中最年輕球員16歲好手黃天賜。 中央社
U18世界盃棒球賽將開打，此次台灣隊游擊防線交給代表隊中最年輕球員16歲好手黃天賜。 中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊游擊防區交給此次代表隊「最菜」黃天賜，他集滿U12、U15、U18系列世界盃，不會因為年紀就拘謹，內野中線指揮有沉穩表現。

U18世界杯棒球賽將於31日在台灣開打，此次台灣隊打線「攻擊」是特色，但總教練吳柏宏點出捕手和游擊是以守備為重的位置，此次游擊防線交給代表隊中最年輕球員16歲好手黃天賜，另一名游擊手是林劭威。

吳柏宏今天接受中央社記者訪問表示，黃天賜雖然今年暑假才從高一升上高二，但場上不會有生澀感，在母隊平鎮高中棒球隊時也有先發出賽經驗，對黃天賜有一定的幫助，或許內心緊張，但外表不會表現出來。

被問起黃天賜的守備風格，吳柏宏表示，黃天賜才高一，內野有其他學長，可能還是會遵循球隊既有的規範，但黃天賜是有能力的球員，心態上也很穩定，可能高二、高三後會展現出屬於自己的風格。

黃天賜是2019年U12世界盃棒球賽的「台灣隊長」，集滿U系列三層級賽事，隊友開玩笑說「他是神」，他則笑說，有時候要入選代表隊也需要運氣成分。

黃天賜表示，雖然自己是代表隊中年紀最小的球員，但是從培訓藍白賽階段就有不錯的發揮，所以有想過有機會留在正選名單中，不會因為自己最菜就拘謹，想辦法把自己該做的做好。

把關內野中線游擊防區，黃天賜說，在母隊時也會主導內野，很習慣這個角色，進到代表隊後，三壘有學長王念好，更有安定感，平時也會與學長們討論，主導內野暗號、提醒隊友不會有太大的問題，希望可以盡到本分幫助球隊。

棒球 平鎮高中 王念好

延伸閱讀

U18熱身賽／中華隊首戰對澳 王彥恩先發盼扳回一城

U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

U18世界盃／中華隊第4棒就是隊長王念好 這次更注重選球

U18世界盃／中華隊天母球場實戰 投手群控球漸入佳境

相關新聞

中職／徐若熙回歸嚴禁衝太快 王維中要他超過153請咖啡

味全龍隊投手徐若熙將在27日返一軍出賽，總教練葉君璋可以預期他的心情會很複雜，就連隊友都能理解他的期待，就怕他衝太快，徐...

中職／龍隊「風火輪」少 4號洋投 考核條件健康+一點實力

味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）日前抵台，將在距離831大限前所剩不多的時間爭取最後一席。對於第4號洋投...

中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

申皓瑋飛簷走壁，前天面對江坤宇第10局的再見轟，差點又留下一記人生美技，他坦言只差一點點，但身體已經延伸到極限，時機也算...

中職／兄弟「精選」5人簽妥 第2指名徐博瑋簽約金360萬

中信兄弟隊今年選秀僅挑5人為6隊最少，除了先前已揭曉的第一指名林暉盛「薪情」外，今天公布另外4人合約，第2指名的捕手徐博...

中職／悍將洋投生存戰近況決勝 丘總舉2020德保拉為例

富邦悍將隊洋投生存戰要淘汰1人，新洋投恩力隨隊待命中，誰將會被淘汰，總教練丘昌榮以近況決勝，「棒球就是這樣，主要還是要看...

U18世界盃／黃天賜集滿U系列三級棒賽 年紀最菜表現卻沉穩

U18世界盃棒球賽台灣隊游擊防區交給此次代表隊「最菜」黃天賜，他集滿U12、U15、U18系列世界盃，不會因為年紀就拘謹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦