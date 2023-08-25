U18世界盃／黃天賜集滿U系列三級棒賽 年紀最菜表現卻沉穩

U18世界盃棒球賽台灣隊游擊防區交給此次代表隊「最菜」黃天賜，他集滿U12、U15、U18系列世界盃，不會因為年紀就拘謹，內野中線指揮有沉穩表現。

U18世界杯棒球賽將於31日在台灣開打，此次台灣隊打線「攻擊」是特色，但總教練吳柏宏點出捕手和游擊是以守備為重的位置，此次游擊防線交給代表隊中最年輕球員16歲好手黃天賜，另一名游擊手是林劭威。

吳柏宏今天接受中央社記者訪問表示，黃天賜雖然今年暑假才從高一升上高二，但場上不會有生澀感，在母隊平鎮高中棒球隊時也有先發出賽經驗，對黃天賜有一定的幫助，或許內心緊張，但外表不會表現出來。

被問起黃天賜的守備風格，吳柏宏表示，黃天賜才高一，內野有其他學長，可能還是會遵循球隊既有的規範，但黃天賜是有能力的球員，心態上也很穩定，可能高二、高三後會展現出屬於自己的風格。

黃天賜是2019年U12世界盃棒球賽的「台灣隊長」，集滿U系列三層級賽事，隊友開玩笑說「他是神」，他則笑說，有時候要入選代表隊也需要運氣成分。

黃天賜表示，雖然自己是代表隊中年紀最小的球員，但是從培訓藍白賽階段就有不錯的發揮，所以有想過有機會留在正選名單中，不會因為自己最菜就拘謹，想辦法把自己該做的做好。

把關內野中線游擊防區，黃天賜說，在母隊時也會主導內野，很習慣這個角色，進到代表隊後，三壘有學長王念好，更有安定感，平時也會與學長們討論，主導內野暗號、提醒隊友不會有太大的問題，希望可以盡到本分幫助球隊。