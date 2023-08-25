中職／豪勁救援失敗遭球迷出征 妻子無奈發文：職棒醜陋一面
統一獅隊昨天在9局下狂攻6分，上演絕地逆轉秀，最終以12:11氣走樂天桃猿隊。桃猿洋投豪勁救援失敗，吞下敗投，沒想到賽後竟有不理性球迷私訊怒罵豪勁妻子，她也在個人IG為丈夫發聲，直言這是「職業棒球醜陋的一面」。
猿隊昨天以11：6進入9局下，推出右投蘇俊璋關門，但獅隊打線連敲3安形成滿壘，桃猿決定換終結者豪勁上場救火。豪勁先投觸身球送分，解決林安可後，被林子豪敲出中外野安打失2分，邱智呈敲安又形成滿壘，陳傑憲強勁平飛球打中豪勁，形成1分打點安打，陳鏞基再補上追平安打，最後林益全敲出生涯第6支再見安打。
比賽結束不久後，有球迷發訊息給豪勁妻子，「告訴你老公快滾出台灣，婊X。」
豪勁妻子在個人IG發文無奈寫道，「這是職業棒球醜陋的一面，今天比賽對我們不利，有些事不是Bradin（豪勁）能掌控的，這就是棒球，在那之後我收到這訊息，這太噁心了也不太OK。」
豪勁妻子稍早發文表示，我知道那個仇恨訊息不能代表台灣人，我們喜歡台灣和這裡的人，這些年我們在這感受到愛和支持，不管比賽打得如何。我要對那些支持我們的人說謝謝，非常感謝你們。
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