中職／近5年最大絕地逆轉秀 林益全再見安當猛獅英雄

前面挨了廖健富兩發全壘打加上朱育賢全壘打，統一獅隊9局下面對5分落後，硬是靠連串安打攻下6分，林益全單局2安包含一支再見安打，完成逆轉秀12：11擊敗樂天桃猿隊，中止2連敗。

獅隊這場逆轉秀有多瘋狂，8局打完落後5分還能逆轉贏球，不僅是本季首見，前一次要追溯到2019年9月14日，當時主角也是獅隊，在台南主場面對中信兄弟隊8局打完落後5分，但在9局下狂灌6分，靠高國慶再見3分打點二壘打贏球。

今晚前兩打席繳白卷的廖健富先在6局上敲出一壘打，帶動後續2分攻勢，追平比數為5：5，7局上面對中繼登板的楊孟沅，一棒轟出超前兩分砲，8局上2出局廖健富再次轟出三分砲，而且下一棒朱育賢跟進敲出陽春砲，取得11：5領先。

獅隊8局下先追回1分，9局下面對蘇俊璋更是從林益全的安打開始，連敲三安形成滿壘，逼出猿隊終結者豪勁，然而豪勁也守不住。

豪勁先因保送送分，1出局後林子豪又敲出一支中外野安打進帳2分打點，邱智呈敲安再次形成滿壘，陳傑憲敲出強勁平飛球打中豪勁，形成1分打點安打，陳鏞基再補上追平安打，棒次輪回到林益全，他把握機會當英雄，敲出生涯第6支再見安打。

廖健富今天5打數3安打、5分打點，打擊率來到3成33排名聯盟第二，原本就獨居第一的全壘打王則是將數據推升到17轟，62分打點則超越味全龍隊劉基鴻的58分打點，竄升打點王，只不過無法帶著笑容離場。

猿隊先發投手曾仁和5局被敲8支安打，丟掉5分但逃過敗投，獅隊先發投手布雷克5.1局被敲5支安打，掉5分（3分責失）無關勝敗。