快訊

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

雙腳幾乎廢掉！蕭亞軒不等了霸氣喊：匍匐前進回歸歌壇

亞洲青少棒賽／台灣不敵日本 複賽戰績1勝1敗

中央社／ 台北24日電

亞洲青少棒錦標賽今天進行複賽第1天賽程，台灣隊強碰日本隊，在6局上被松本悠嗣敲逆轉2打點三壘安打，終場以5比6不敵日本隊，目前台灣隊在複賽戰績1勝1敗。

2023年亞洲青少年棒球錦標賽20日在中國山東開打，前2名球隊能獲得明年U15世界盃棒球賽的參賽資格。台灣隊此次由選拔賽華南金控盃全國青少棒賽冠軍隊伍台中市隊取得組訓權，總教練藍文權掌兵符。

台灣隊在預賽與韓國、菲律賓、斯里蘭卡同組，分組前2名晉級複賽，台灣隊在20日以9比1擊敗菲律賓隊，22日以18比0擊退斯里蘭卡隊，並在昨天以1比0擊敗韓國隊，預賽3戰全勝，以預賽B組第1名、帶1勝進入複賽。

台灣隊今天與強敵日本隊交手，日本隊在預賽A組同樣以3勝0敗晉級，3局下台灣隊在3比4落後時，靠著2次觸身球、1次四壞球保送攻佔滿壘，林鎮羽再敲安打送回2分逆轉，台灣隊取得5比4領先。

不過日本隊在6局上反攻，出現2支一壘安打後，松本悠嗣敲出致勝三壘安打，帶有2分打點，終場日本隊就以6比5擊敗台灣隊。台灣隊此戰先發投手推出楊辰浩，投2局失掉3分（含2責失）；接著巫宏威後援投5局，被敲6支安打，失3分（含2責失），吞下敗投。

台灣隊今天吞下敗仗之後，目前在複賽戰績1勝1敗，明天將與中國隊交手。

棒球 青少棒錦標賽

延伸閱讀

日本核汙水排入海 安全疑慮後續安排一次看

網路賣家慘了！台中抓核食 賣日本烤肉神醬吞百倍罰單

日本核汙水排海 大打安全牌成效甚微

玉山銀、兩大電支 將接通日本最大行動支付

相關新聞

中職／新竹棒球場檢測報告出爐 味全龍球團回應了

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView檢驗新竹棒球場的報告今天出爐，爆出不少缺失，新竹市長高虹安也指出未來將研議...

U18世界盃／中華隊第4棒就是隊長王念好 這次更注重選球

U18世界盃棒球賽台灣代表隊今天在天母球場進行練習賽，台灣隊總教練吳柏宏直言，隊長王念好就是「台灣隊第4棒」，已經與富邦...

中職／662天的努力…陳琥重返一軍投手丘 王建民笑了

中信兄弟隊今天將陳琥升上一軍，這是他相隔662天再次在一軍亮相，而且立刻獲得登板機會，7局上從牛棚走到投手丘的過程，洲際...

亞洲青少棒賽／台灣不敵日本 複賽戰績1勝1敗

亞洲青少棒錦標賽今天進行複賽第1天賽程，台灣隊強碰日本隊，在6局上被松本悠嗣敲逆轉2打點三壘安打，終場以5比6不敵日本隊...

U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

U18世界盃棒球賽即將於8月31日開打，台灣隊今天在天母棒球場進行練習賽，已經與統一獅隊簽約的林佳緯表示，自己是第2次打...

U18世界盃／中華隊天母球場實戰 投手群控球漸入佳境

U18世界盃棒球賽台灣代表隊今天在天母球場進行練習賽，與台北興富發隊交手，台灣隊總教練吳柏宏說，一開始比較擔心投手群的控...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦