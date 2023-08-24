亞洲青少棒賽／台灣不敵日本 複賽戰績1勝1敗

亞洲青少棒錦標賽今天進行複賽第1天賽程，台灣隊強碰日本隊，在6局上被松本悠嗣敲逆轉2打點三壘安打，終場以5比6不敵日本隊，目前台灣隊在複賽戰績1勝1敗。

2023年亞洲青少年棒球錦標賽20日在中國山東開打，前2名球隊能獲得明年U15世界盃棒球賽的參賽資格。台灣隊此次由選拔賽華南金控盃全國青少棒賽冠軍隊伍台中市隊取得組訓權，總教練藍文權掌兵符。

台灣隊在預賽與韓國、菲律賓、斯里蘭卡同組，分組前2名晉級複賽，台灣隊在20日以9比1擊敗菲律賓隊，22日以18比0擊退斯里蘭卡隊，並在昨天以1比0擊敗韓國隊，預賽3戰全勝，以預賽B組第1名、帶1勝進入複賽。

台灣隊今天與強敵日本隊交手，日本隊在預賽A組同樣以3勝0敗晉級，3局下台灣隊在3比4落後時，靠著2次觸身球、1次四壞球保送攻佔滿壘，林鎮羽再敲安打送回2分逆轉，台灣隊取得5比4領先。

不過日本隊在6局上反攻，出現2支一壘安打後，松本悠嗣敲出致勝三壘安打，帶有2分打點，終場日本隊就以6比5擊敗台灣隊。台灣隊此戰先發投手推出楊辰浩，投2局失掉3分（含2責失）；接著巫宏威後援投5局，被敲6支安打，失3分（含2責失），吞下敗投。

台灣隊今天吞下敗仗之後，目前在複賽戰績1勝1敗，明天將與中國隊交手。