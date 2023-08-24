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MLB／大谷翔平二刀流旋風 各國少棒不乏少年大谷

中央社／ 威廉波特23日綜合外電報導
美聯社採訪目前在美國的威廉波特少棒賽，發現場邊球員與教練的話題都是大谷，許多隊伍裡的主將也都是二刀流。 路透社
美聯社採訪目前在美國的威廉波特少棒賽，發現場邊球員與教練的話題都是大谷，許多隊伍裡的主將也都是二刀流。 路透社

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB颳起旋風後，美聯社採訪目前在美國的威廉波特少棒賽，發現場邊球員與教練的話題都是大谷，許多隊伍裡的主將也都是二刀流。

美國西北區代表隊教練史威尼（Christian Sweeney）說：「通常在這個級別，投手就是最好的球員」「他們通常是隊上最好的打者。你看看大多數球隊，他們最好的投手即使不是最好的打者，也可能是其中之一。」

在少棒中要讓投手打擊比較容易，他們也必須如此。原本以野手為主的打線，威廉波特少棒在今年起改為名單上的每個球員都可以上場打擊。

少棒二刀流選手以往到青少棒後就會面臨選擇壓力，不是專注於投手丘，就是固定下來成為野手專心打擊。

但這次威廉波特少棒仍有幾位投打俱佳的賽事明星。其中最引人注目的是台灣選手范宸竣，他的球速超過時速130公里，同時還有能力將球轟出全壘打牆外。

范宸竣表示，對他來說投球的壓力比打擊大得多，「4天都沒有投球了，有時會失去協調性」。

但對美國西北區代表隊的王牌基爾希霍夫（TreyKirchoff）而言，他卻說打擊要困難得多「走進打擊區可能（更難），因為當我在投手丘上，感覺比在打擊區裡舒服得多」。

「當我在打擊區裡要考慮很多事。比如要打球的哪裡，要看投手投球的出手位置。不過當我投球時，我只要投出好球即可。」

這次賽會美國東南區代表隊，陣中二刀流同時也是本次賽會唯一女生的維佛（Stella Weaver），也將大谷列為她最喜歡的球員。

維佛在21日對上西北區的比賽中，第1局讓對手3上3下，投出1次三振，但她在第2局時遭遇亂流，之後承擔敗投。不過維佛在這屆賽會前7個打席有3支一壘安打。

東南區代表隊教練胡斯（Randy Huth）說：「她可以投也可以打，兩種都有模有樣」。

威廉波特 大谷翔平 大聯盟

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