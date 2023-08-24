快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

中央社／ 台北24日電
U18世界盃棒球賽台灣隊24日在天母棒球場進行練習賽，已確定與中華職棒統一獅隊簽約的野手林佳緯（前）將會扛下中心棒次第5棒，他表示，自己是第2次打U18世界盃，加上已經進職棒，希望能帶領學弟。 中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊24日在天母棒球場進行練習賽，已確定與中華職棒統一獅隊簽約的野手林佳緯（前）將會扛下中心棒次第5棒，他表示，自己是第2次打U18世界盃，加上已經進職棒，希望能帶領學弟。 中央社

U18世界盃棒球賽即將於8月31日開打，中華隊今天在天母棒球場進行練習賽，已經與統一獅隊簽約的林佳緯表示，自己是第2次打U18，加上已經進職棒，希望能帶領學弟。

中華培訓隊在20日公布正選20人名單，今天在天母棒球場進行練習賽，與業餘成棒隊台北興富發交手，最終台灣隊以5比2獲勝。

在這次U18世界盃，林佳緯主要會扛下中華隊的中心棒次第5棒，他於今年中華職棒季中選秀在第1輪就被統一獅隊選到，並於昨天確定簽約，簽約金新台幣540萬元、激勵獎金100萬元、一軍月薪7萬元。

談到確定簽約之後的心情，林佳緯今天受訪時表示，「其實還好，從一開始入選（國家隊）到現在心情都是一樣，希望把自己最好的一面發揮出來，為球隊貢獻。」林佳緯指出，與獅隊簽約的部分都是交給經紀人和媽媽，「在U18集訓期間沒有受到太多其他事情影響，專注在這個比賽。」

已經是第2次打U18的林佳緯表示，今年在心態上比較不一樣，「去年是第1次打，而且才高二，比較緊張一點；今年就有經驗了，加上已經被選進職業，給自己責任感比較重一點，希望能夠帶領學弟、或是沒有大賽經驗的隊友。」

不過去年U18世界盃是在美國進行，今年則是在台灣成為地主隊，林佳緯認為，「很不一樣的感覺，可以享受有很多觀眾的這種氛圍，平常沒有這種機會。」

談到今天打練習賽的狀況，林佳緯則說：「前面2個打席還滿不錯的，滿壘時都能把分數送回來，這點做得還不錯，我有刻意積極一點攻擊，希望能夠在投手搶到好球數之前把球打出去。」

林佳緯 棒球 統一獅

延伸閱讀

中職／7新獅全簽下！林佳緯540萬簽約金 隊史野手第三高

中職／TJ手術後首場實戰 徐若熙用新鮮韌帶飆156公里

中職／劉俊緯及林佳緯到手 味全、統一選秀補強最到位

中職／有外野三鬼仍選林佳緯 林岳平考量年齡差

相關新聞

中職／新竹棒球場檢測報告出爐 味全龍球團回應了

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView檢驗新竹棒球場的報告今天出爐，爆出不少缺失，新竹市長高虹安也指出未來將研議...

U18世界盃／中華隊第4棒就是隊長王念好 這次更注重選球

U18世界盃棒球賽台灣代表隊今天在天母球場進行練習賽，台灣隊總教練吳柏宏直言，隊長王念好就是「台灣隊第4棒」，已經與富邦...

U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

U18世界盃棒球賽即將於8月31日開打，台灣隊今天在天母棒球場進行練習賽，已經與統一獅隊簽約的林佳緯表示，自己是第2次打...

U18世界盃／中華隊天母球場實戰 投手群控球漸入佳境

U18世界盃棒球賽台灣代表隊今天在天母球場進行練習賽，與台北興富發隊交手，台灣隊總教練吳柏宏說，一開始比較擔心投手群的控...

甲子園／夏季大賽封王 慶應高校重視球員自主引風潮

日本神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）昨天奪得本屆夏季甲子園冠軍，他們「享受棒球」的理念、重視球員自主性如自行決定髮型、自主規...

威廉波特／大谷翔平二刀流旋風 各國少棒不乏少年大谷

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB颳起旋風後，美聯社採訪目前在美國的威廉波特少棒賽，發現場邊球員與教練的話題都是大谷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦