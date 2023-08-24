U18世界盃／「新小獅」林佳緯二度參賽 責任感重盼帶領學弟

U18世界盃棒球賽即將於8月31日開打，中華隊今天在天母棒球場進行練習賽，已經與統一獅隊簽約的林佳緯表示，自己是第2次打U18，加上已經進職棒，希望能帶領學弟。

中華培訓隊在20日公布正選20人名單，今天在天母棒球場進行練習賽，與業餘成棒隊台北興富發交手，最終台灣隊以5比2獲勝。

在這次U18世界盃，林佳緯主要會扛下中華隊的中心棒次第5棒，他於今年中華職棒季中選秀在第1輪就被統一獅隊選到，並於昨天確定簽約，簽約金新台幣540萬元、激勵獎金100萬元、一軍月薪7萬元。

談到確定簽約之後的心情，林佳緯今天受訪時表示，「其實還好，從一開始入選（國家隊）到現在心情都是一樣，希望把自己最好的一面發揮出來，為球隊貢獻。」林佳緯指出，與獅隊簽約的部分都是交給經紀人和媽媽，「在U18集訓期間沒有受到太多其他事情影響，專注在這個比賽。」

已經是第2次打U18的林佳緯表示，今年在心態上比較不一樣，「去年是第1次打，而且才高二，比較緊張一點；今年就有經驗了，加上已經被選進職業，給自己責任感比較重一點，希望能夠帶領學弟、或是沒有大賽經驗的隊友。」

不過去年U18世界盃是在美國進行，今年則是在台灣成為地主隊，林佳緯認為，「很不一樣的感覺，可以享受有很多觀眾的這種氛圍，平常沒有這種機會。」

談到今天打練習賽的狀況，林佳緯則說：「前面2個打席還滿不錯的，滿壘時都能把分數送回來，這點做得還不錯，我有刻意積極一點攻擊，希望能夠在投手搶到好球數之前把球打出去。」