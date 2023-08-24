中職／悍將流行音樂節 李玉璽、林凡、彭佳慧攜手開唱

富邦悍將攜手富邦證券，一年一度的「G！POP流行音樂節」將在9月9日（六）、10日（日）登場，首波表演嘉賓公布，9日將邀請「創作型男」李玉璽、「療愛歌姬」林凡、「鐵肺歌后」彭佳慧賽後開唱，並由李玉璽為比賽開出好球。

「創作型男」李玉璽一出道就展現影、視、歌三棲的絕佳才華，自2014推出全創作專輯就創下佳績，並以電影《我的少女時代》、戲劇《惡作劇之吻》等角色走紅，《我們青春》一曲更是唱出青春最美好的詮釋，去年發行第四張全創作專輯《厭 倦》，李玉璽將在9日賽前為悍將開球，並擔任賽後演唱嘉賓。

「療愛歌姬」林凡2000年發行首張專輯即入圍金曲最佳新人獎驚艷華語歌壇，2010年演唱經典偶像劇《犀利人妻》片頭曲《五天幾年》及片尾曲《重傷》紅遍全台，用歌聲讓戲劇電影作品更加分，賽後一起來聽療愛歌姬美聲獻唱。

首位華語、客語金曲雙料「鐵肺歌后」彭佳慧，1996年以首張專輯《說真心話》出道，獲得金曲獎最佳新人獎肯定，金曲《敲敲我的頭》、《走在紅毯那一天》都是經典之作，更透過《大齡女子》唱出女性心境拿下最佳女歌手獎，近期還演唱電視劇《茶金》插曲《詩的第一行》。

彭佳慧不忘歌唱初心，以客語母語出輯，今年在金曲獎以首張客語專輯《我在客廳做的夢》榮獲最佳客語歌手獎，歌后降臨悍將城堡，要用歌聲帶給大家最棒的饗宴。

邁入第6年的「G！POP流行音樂節」，今年將以熱門影劇主題曲為主題，要帶給大家經典回憶殺，主題日兩天內野全區加價150元，其中購買熱區票券的球迷朋友，可獲得「綻放星夜mini螢光棒」（藍、白兩色隨機贈送）。