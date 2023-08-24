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U18世界盃／中華隊第4棒就是隊長王念好 這次更注重選球

中央社／ 台北24日電
U18世界盃棒球賽台灣代表隊24日在天母球場進行練習賽，隊長王念好就是「中華隊第4棒」，已經與富邦悍將簽約的王念好表示，今年自己更注重選球。 中央社
U18世界盃棒球賽台灣代表隊24日在天母球場進行練習賽，隊長王念好就是「中華隊第4棒」，已經與富邦悍將簽約的王念好表示，今年自己更注重選球。 中央社

U18世界盃棒球賽中華隊今天在天母球場進行練習賽，總教練吳柏宏直言，隊長王念好就是「中華隊第4棒」，已經與富邦悍將簽約的王念好表示，今年自己更注重選球。

U18世界盃棒球賽將在8月31日於台灣開打，中華培訓隊在20日公布正選20人名單，今天在天母棒球場進行練習賽，與業餘成棒隊台北興富發交手。

談到這次中華隊打線，總教練吳柏宏受訪時表示，「如果前面2棒上壘率高的話，我們中心棒次能力滿好的，像今天林佳緯就有2分打點，王念好、林佳緯滿關鍵的。」吳柏宏指出，這次中心打線第4棒從一開始就設定是王念好，第5棒則以林佳緯為主。

隊長王念好在去年就打過U18世界盃，且今年參加中華職棒季中選秀，在第1輪就被富邦悍將選中，成為選秀榜眼。王念好在18日已確定與悍將隊簽約，簽約金新台幣555萬元、月薪9萬元、激勵獎金175萬元，簽下2.5年合約，總值達730萬元。

王念好今天表示，確定簽約之後心情確實比較安定下來，不過他也說：「當初就想說以U18世界盃為主，不去想簽約的事情，交給經紀公司那邊處理。」被問到成為職業選手後打U18是否會有壓力，王念好則說：「壓力先放一邊，先專注在場上，不用給自己壓力。」

談到今天實戰，王念好表示，「打起來感覺還不錯，都有揮擊到球，雖然有些落點不佳，但壘上有人時還是有把握住機會。」比起去年打U18的自己，王念好說：「去年想法比較直接，想說一定要安打，沒有在顧慮好壞球；但今年比較慎重在選球，畢竟進職棒後選球真的很重要，打到壞球會讓自己陷入危機。」

王念好 林佳緯 棒球

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