U18世界盃／中華隊天母球場實戰 投手群控球漸入佳境

U18世界盃棒球賽中華隊今天在天母球場進行練習賽，與台北興富發隊交手，中華隊總教練吳柏宏說，一開始比較擔心投手群的控球，但有漸入佳境，並提到會由教練團主導配球。

U18世界盃棒球賽將在8月31日於台灣開打，中華培訓隊在20日公布正選20人名單，前2天都在新莊棒球場練球，今天則是在天母棒球場進行練習賽，與業餘成棒隊台北興富發交手，推出孫易磊擔任先發投手，之後陽念希、陳睦衡、林鉑濬陸續登板，最後U18台灣隊以5比2獲勝。

這次U18賽事主要是在天母棒球場及洲際棒球場進行，今天在天母球場進行實戰，中華隊總教練吳柏宏賽後接受訪問時表示，「其實這個場地算是平整，不用太擔心，如果說是紅土或許就要擔心，可是人工草皮彈跳比較穩定一點，該注意的點去注意就好，今天看起來守備都OK。」

談到目前投手群的狀況，吳柏宏表示，一開始比較擔心投手控球問題，連主力投手孫易磊都不太穩定，壞球率太高，「如果先發投手不穩定的話，會連帶影響其他投手、守備，不過幾場實戰比賽下來，投手有愈來愈穩定、愈來愈有自信。」

至於這次投手群裡面只帶了1名左投林維恩，吳柏宏則說明：「我們沒有考量那麼多，想說狀況最好的投手都拉進來，沒有分左右投。」

這次中華隊捕手有台灣、加拿大混血林立恩，以及剛在中職季中選秀被中信兄弟選上的胡孟智。吳柏宏表示，這次會由教練團去主導配球，「之前投手控球不穩時都是捕手自己去配球，所以之後請投手教練去協助，有愈來愈好的趨勢。」

林立恩在7月初時有回美國一趟，不過8月11日就返台準備U18世界盃。林立恩表示，之前剛回美國時左肩受傷，所以有2個星期沒練習，但傷癒之後每天都有跟學校一起練習，現在傷勢狀況好很多了，回台灣後也沒有適應問題。