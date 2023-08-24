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棒球／新竹球場內野不如高中？資深場務點出台灣球場的通病

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
新竹球場檢測報告出爐，國內資深場務看完後點出台灣球場通病。 聯合報系資料照
新竹球場檢測報告出爐，國內資深場務看完後點出台灣球場通病。 聯合報系資料照

針對新竹市立棒球場品質問題，市府今天公布大聯盟指定場務單位BrightView的檢測分析報告，提到內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準，有中華職棒資深場務人員認為，所謂「內野標準不如高中球場」，看來是指美國青棒場地的水準，以他們維護球場的經費、人力，國內確實落後一截，「我們在這方面有進步，但短期內不可能跟上。」

這位場務專家指出，台灣棒球場長期以來不會這麼講究，「土壤成分配比」就是問題，也就是球場底下不同層次要有大、小不同顆粒的石頭，必須仔細做好，這樣才能產生有如濾水器的功能，過去便宜行事的做法必須徹底改變，砸下更多經費一定可以做好。

他點出排水問題，常見做好表面、不會考慮向下引水的需求，這是一般球場的通病。

中職已經開打34年，國內棒球場一座接一座興建，剛落成的球場往往成為地方政府引以為傲的政績，資深場務表示，就算一開始使用OK，必須長期好好維護才是最大重點，但政府相關單位對於保養、維護沒有足夠經費支持，理由通常就是預算有限，因此球場品質很快衰退。

其實棒界人士一直知道「蓋球場很快，如何保養才是難題」，這位人士形容，養護球場沒有政績，通常就是爛到不堪入目，地方政府才會編列大筆經費，一次性、一時性解決問題，剛整修好煥然一新，又有新的政績，如果沒有每年固定編列預算養護球場，就不可能維持高品質，再次陷入惡性循環，這才是必須徹底檢討的事。

棒球 中職 大聯盟

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