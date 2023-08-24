威廉波特／台灣小將力克古拉索 3連勝闖進四強

桃園市龜山國小少棒隊勢如破竹，今天在威廉波特少棒賽以9比1大勝代表加勒比海區的古拉索，3連勝闖進四強，3天後將打國際組冠軍賽，爭取14年來首度打進世界冠軍賽。

龜山少棒隊此役敲出6支安打，8度靠四壞上壘。比賽前半戰況膠著，台灣曾連10名打者未能上壘，但全隊耐心選球，5局上一口氣灌進6分，加上投手壓制、守備滴水不漏，順利擊敗來自古拉索首府威廉城（Willemstad）、去年獲這項賽事亞軍的帕包少棒隊（Pabao LL）。

台灣小將一開賽就發動攻勢，范宸竣1局上敲出穿越二壘防區的強勁滾地安打，送回靠野手選擇上壘後趁捕逸進占二壘的跑者，助球隊先馳得點。

古拉索1局下還以顏色，主將韋爾（Jay-DlynnWiel）揮出中外野陽春砲，扳平比數。龜山少棒隊前2戰都投出無安打比賽，這發全壘打是投手群本屆賽事被敲的首支安打，無緣追平1973年台灣以連3場無安打比賽奪冠的賽會紀錄。

兩隊僵持到4局上，2人出局後，吳彥愷、吳昀熹分別靠安打、四壞上壘，陳鎧笙隨後適時一擊，以左外野平飛安打送回超前分。范宸竣接著獲故意四壞，在滿壘情況下，吳辰陽又選到保送，擠回1分，半局結束台灣3比1領先。

龜山少棒隊5局上一舉攻下6分，打者發揮選球眼、5度獲四壞保送，古拉索兩度換投仍無力止血。

這半局一開始，台灣小將就靠四壞、安打及失誤攻占滿壘，劉祐安隨後敲安送回1分，接下來打擊的吳晉佑、葉青翰、邱則瑋都選到保送，共擠回3分。接續2名打者遭三振後，吳昀熹、陳鎧笙「補刀」，以安打、四壞再替球隊攻下2分，台灣勝券在握。

投球表現方面，先發的蔡元浩及後援的許邵傑、葉青翰共送出7次三振，只被擊出2支安打。許邵傑4局下纏鬥多球三振韋爾後興奮怒吼，為自己打氣，成為鏡頭捕捉焦點。

陣中王牌投手范宸竣前2戰技驚四座，6.2局飆出15次三振，沒有被擊出安打，但因球數限制今天無法投球。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦第76屆世界少棒錦標賽，龜山少棒隊代表亞太區，首戰6比0擊敗加拿大區代表隊，范宸竣合力投出賽會史上第8場完全比賽；次役提前4局10比0大勝日本區代表隊，范宸竣參與無安打比賽。

在親友團與僑胞熱情加油聲中，台灣小將3連勝，下一戰是26日中午12時30分（台北時間27日凌晨0時30分）開打的國際組冠軍賽。這是繼去年台北市福林國小少棒隊後，台灣連續第2年闖進四強。勝隊將於27日與美國組龍頭爭奪世界冠軍，敗隊則拿到季軍賽門票。

台灣曾17度在這項賽事奪冠，最後一次是1996年，隔年因組隊等理念不合而退出LLB。2003年重返LLB以來，台灣唯一打進冠軍戰是在2009年，當年由龜山少棒隊奪得亞軍。