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中職／朱育賢超前3分砲獵獅 新人年連8季10轟史上次長

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊朱育賢轟出超前三分砲，也是本季第10轟。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊朱育賢轟出超前三分砲，也是本季第10轟。圖／樂天桃猿隊提供

面對落後，樂天桃猿隊用球棒要回領先，朱育賢超前3分砲、梁家榮擴大領先陽春砲，幫助猿隊以9：3贏球終止2連敗，獅隊則是吞下2連敗，也是最近6場的第5敗，朱育賢本季第10轟也寫下新人年連8季雙位數全壘打的聯盟次長紀錄。

獅隊在1局下先得分，不過3局上猿隊靠著4支安打換回2分超前，3局下2出局、一壘有人，林益全揮出右外野全壘打，2分打點助獅隊超前，個人本季第3轟，也是自6月21日後再次開轟。

5局上猿隊先靠林立的安打追平比數，無人出局、兩人在壘時，朱育賢大棒一揮將球掃出右外野全壘打牆，一發三分砲瞬間奠定勝負。

這是朱育賢本季第10轟，締造新人年起連續8個球季都敲出雙位數全壘打的壯舉，這項紀錄就連張泰山也未曾辦到，中職最長是林智勝的新人年連9季雙位數全壘打，朱育賢超越謝佳賢的連7季獨居史上第二。

7局上猿隊追加2分，包含梁家榮的陽春砲個人本季第6轟，8局上則是廖健富貢獻1分打點安打；開路先鋒陳晨威今晚更是有著5打數4安打、1保送的超猛打賞演出。

猿隊先發投手黃子鵬6局失3分優質先發，又有「愛子鵬」打線幫忙，收下本季第6勝；獅隊先發投手克維斯則是4局被敲7支安打，丟掉5分，吞下2連敗、第3敗。

朱育賢 樂天桃猿 統一獅

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