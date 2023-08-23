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日職／英雄命！王柏融連3場主場先發都受訪 開心喊幸運

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融本季5場出賽，其中3場在主場都成為勝利要角，包含今天兩支安打幫助火腿隊以10：4擊敗樂天隊。圖截自推特影片
王柏融本季5場出賽，其中3場在主場都成為勝利要角，包含今天兩支安打幫助火腿隊以10：4擊敗樂天隊。圖截自推特影片

日職在比賽中要成為贏球的關鍵人物，才能在賽後站上主場英雄訪問台，王柏融本季5場出賽，其中3場在主場都成為勝利要角，包含今天兩支安打幫助火腿隊以10：4擊敗樂天隊，連3拉3站上英雄訪問台，王柏融說：「非常幸運。」

火腿隊今天在新主場能夠贏球，王柏融在2局下敲出先馳得點的安打，並引爆球隊6分大局，3局下又是一支1分打點安打，帶動3分攻勢，全場4打數2安打、2分打點，與4打數2安打、4分打點的郡司裕也、敲出本季第20轟的萬波中正一起站上英雄訪問台。

王柏融今年5場出賽有4場先發，其中在主場的3場都以好表現獲得英雄訪問機會，王柏融說：「很開心，在新球場這邊3次出賽，就能拿到3次英雄訪問，對我來說是非常幸運的。」

今天兩度敲出適時安打，王柏融也認為是在新球場特別幸運，「站上打擊區的想法，就是要把壘上的隊友送回來，想法就是這麼簡單。」

王柏融從本月16日首度一軍出賽以來，5場比賽15打數敲出6支安打，打擊率4成整，他說：「每天每天都是做一樣的訓練、一樣的東西，能維持的地方就是保持正面的心態，面對每一場比賽，不好的地方我會再努力。」

王柏融 火腿

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