日職／王柏融4支2敲2分打點 生涯百打點倒數中

日職火腿隊台灣好手王柏融今晚化身「起爆劑大王」，前兩打席不僅都敲出帶有打點的適時安打，也分別引爆6分、3分大局，幫助火腿隊在主場以10：4擊敗樂天隊，取得2連勝，王柏融距離生涯百打點也進入倒數階段。

昨天未先發的王柏融今天擔任第8棒、指定打擊，2局下首打席就面對球隊0：3落後，2出局、一二壘有人的情況下，王柏融將樂天先發投手松井友飛一顆138公里的紅中卡特球，敲成一壘穿越安打，為火腿隊打回第1分。

不僅如此，火腿隊後續更靠著3支安打、1次四壞保送、1次失誤，再進帳5分，用6分大局逆轉比數，王柏融說：「想要帶給球隊氣勢，帶著一定要把跑者送回來得分的想法上場打擊，能夠有好的結果，真的是太好了。」

3局下劇本很相似，1出局、二壘有人輪到王柏融打擊，面對中繼的宮森智志敲出中外野安打，再進帳1分打點，而且後續火腿又靠著安打、保送形成滿壘，郡司裕也敲出安打，再進帳2分，火腿隊此局攻下3分，取得9：3領先。

王柏融表示，前一棒的松本剛敲出二壘安打，為自己製造了機會，「無論如何想將他送回來，能夠拿下追加分數真的是太好了。」

只不過接下來2打席面對左投藤井聖，4局下得點圈有人的機會，王柏融敲出三壘界外飛球出局，8局下作為首名打者則是遭到三振出局。

王柏融總計4打數2安打，打擊率來到4成整，另有1次三振，進帳2分打點也讓他在日職累積達97分打點，距離日職生涯百打點只差3分打點，本季得點圈打擊率是6打數3安打，剛好5成。

火腿隊先發投手龐塞（Cody Ponce）投5局被敲4支安打，另有5次三振、3次四壞保送，丟掉3分皆非責失，在分數援護下取得本季第2勝。

而6局下敲出陽春砲的萬波中正全場4打數2安打，本季累積第20轟，是火腿球團自2020年敲出31轟的中田翔以來，再次出現單季20轟的砲手；郡司裕也則是4打數2安打、4分打點。