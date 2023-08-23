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亞洲青少棒／台灣隊何樺完封韓國 預賽全勝晉級

中央社／ 台北23日電
台灣隊在20日以9比1擊敗菲律賓隊，昨天以18比0擊退斯里蘭卡隊，奪下2連勝，今天以1比0擊退韓國隊。（中華民國棒球協會提供）中央社
台灣隊在20日以9比1擊敗菲律賓隊，昨天以18比0擊退斯里蘭卡隊，奪下2連勝，今天以1比0擊退韓國隊。（中華民國棒球協會提供）中央社

亞洲青少棒錦標賽台灣隊今天與韓國隊交手，台灣隊靠著先發投手何樺演出完投完封勝，終場以1比0擊退韓國隊，以預賽分組第1之姿、帶1勝進入複賽，明天將與日本隊交手。

2023年亞洲青少年棒球錦標賽從20日在中國山東開打，前2名球隊能獲得明年U15世界盃棒球賽的參賽資格。台灣隊此次由選拔賽華南金控盃全國青少棒賽冠軍隊伍台中市隊取得組訓權，總教練藍文權掌兵符。

台灣隊在預賽與韓國、菲律賓、斯里蘭卡同組，分組前2名晉級複賽，台灣隊在20日以9比1擊敗菲律賓隊，昨天以18比0擊退斯里蘭卡隊，奪下2連勝。

台灣隊今天與韓國隊交手，來自花蓮三民國中的先發投手何樺完投7局，僅被敲出5支安打，沒有出現四壞球保送，送出5次三振，沒有失分演出完投完封。台灣隊打線則是在第3局攻下1分，終場台灣隊就以1比0擊敗韓國隊，預賽奪下3連勝。

台灣隊以3勝0敗成為預賽B組第1名，並帶1勝進入超級循環賽制的複賽，韓國隊帶1敗進入複賽。A組部分，由日本隊、中國隊進入複賽，今天日本隊以3比0擊敗中國隊，因此日本隊也以3勝0敗成為分組第1名，台灣隊明天複賽首戰將與日本隊交手。

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