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日職／連兩打席敲適時安 王柏融連說兩次：真是太好了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「大王」王柏融今天連兩打席扮演起爆劑角色。截圖自影片
「大王」王柏融今天連兩打席扮演起爆劑角色。截圖自影片

「大王」王柏融今天連兩打席扮演起爆劑角色，2局下首打席的安打引爆單局6分攻勢，3局下敲安又帶動3分進帳，連續兩打席適時安打的表現，王柏融說：「真是太好了。」

火腿昨天主場對樂天首戰，王柏融全場坐板凳，今天王柏融重新獲得先發機會，擔任8棒指定打擊，2局下面對2出局、一二壘有人，王柏融從樂天先發投手松井友飛手中敲出一壘穿越安打，打回全隊第1分，而且該局一口氣打了10人次，攻下6分逆轉比數。

王柏融表示：「想要帶給球隊氣勢，帶著一定要把跑者送回來得分的想法上場打擊，能夠有好的結果，真的是太好了。」

3局下劇本很類似，王柏融在1出局、二壘有人上場打擊，面對中繼的宮森智志也敲出中外野安打，再進帳1分打點，連兩打席適時安打，而且後續火腿又靠著安打、保送形成滿壘，郡司裕也敲出安打，再進帳2分，火腿隊此局攻下3分，取得9：3領先。

王柏融表示，前一棒的松本剛敲出二壘安打，為自己製造了機會，「無論如何想將他送回來，能夠拿下追加分數真的是太好了。」

王柏融 火腿

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