中職／嘉義球場座椅造成多人手肘刺痛 廠商實測有點「粗糙」

昨晚中華職棒在嘉義市立棒球場進行味全龍與統一獅之戰，有不少球迷賽後反映，手肘部位都會刺痛，懷疑是椅子的問題？嘉義市政府緊急聯絡廠商查明原因，今天下午廠商現場勘看後表示，初步研擬塗上保護漆或防護套方式因應，至於原因要送交原廠進一步檢驗。

有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」反映，昨天晚上觀看龍獅大戰後，手肘部位刺痛，當下以為是蚊子咬，後來想蚊子咬怎麼可能只有手肘部位，詢問網友是否有一樣情形，沒想到竟然陸續有網友回應都有類似狀況。

嘉義市長黃敏惠得知後即指示教育處全面檢視球場，查明問題，並爭取經費改費。廠商柳經理在今天下午到達球場實地勘查，國民黨立委參選人市議員張秀華也到場關切。

謝姓球迷說，昨天晚上在三壘外野看球賽，回家後洗澡時手肱感到刺痛，原本不以為意，今天看新聞報導才知道原來有許多人和他一樣，他也懷疑是扶手有問題。

柳經理試著坐在座椅手肱放在扶手上感受，但除了比較粗糙些並沒有感到不適。不過，張秀華則表示，有被電一下的感覺。她要求廠商要訂立改善時程。

柳經理表示，已向原廠反映，但到底是什麼原因？要將扶手送回美國原廠進一步檢驗才能明白。如果等待原廠檢驗結果再處理勢必曠日費時，初步研擬塗上保護漆或防護套方式，但還要回去討論。