快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

接民主基金會月薪11萬副執行長？林飛帆在美回應傳聞

中職／味全龍新洋投拓克士抵台 非典型出身受期待

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）抵台。圖／味全龍隊提供
味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）抵台。圖／味全龍隊提供

味全龍隊新洋投已經抵達台灣，本名Tucker Smith的他也獲得「拓克士」的正式譯名，在伍鐸傷勢未明狀況下，提供龍隊洋投深度。

味全龍今天宣布新洋將拓克士抵台，26歲的拓克士身高183公分、右投手，生涯多為先發角色，今年在美國獨立聯盟共出賽20場，含18場先發拿下7場勝投、防禦率3.89。

拓克士目前已抵台進行各項準備，球團也特別準備味全最新上市的原味牛乳、黑殼芝麻牛乳、堅果燕麥牛乳，為拓克士補充滿滿營養活力，期盼為龍隊帶來堅強戰力。

史密斯2021年大學畢業後未進入美職體系，直接到獨立聯盟打拚，資歷看起來不顯赫，不過總教練葉君璋日前表示，史密斯的資歷雖沒有特別好，但投球內容是好的，「球速、控球都不錯。」

味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）抵台。圖／味全龍隊提供
味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）抵台。圖／味全龍隊提供

味全龍 球速 葉君璋

延伸閱讀

NBA／名嘴爆料已站不起來 「球哥」拍影片自清：停止造謠

NBA／合約剩2年認賠！傳獨行俠將裁掉麥基並簽回大莫里斯

中職／當伍鐸備案的龍隊新洋投下周到 葉總不看資歷看實力

川普被控欲推翻大選結果 美檢聲請2024年初開審

相關新聞

中職／味全龍新洋投拓克士抵台 非典型出身受期待

味全龍隊新洋投已經抵達台灣，本名Tucker Smith的他也獲得「拓克士」的正式譯名，在伍鐸傷勢未明狀況下，提供龍隊洋...

中職／嘉義龍獅大戰驚傳座椅疑釀多人手肘刺痛 市府今現勘

昨晚中華職棒在嘉義市立棒球場進行味全龍與統一獅之戰，有觀眾6219名入場，但有球迷賽後反映，手肘部位都會刺痛，以為是蚊子...

夏季甲子園冠軍賽門票秒殺 網路出現逾十倍價轉售

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）明天舉行決賽。尋求二連霸的仙台育英高校，對戰時隔107年尋求再度奪冠的神奈...

威廉波特／連2場無安打比賽 我4局扣倒日本

在美國威廉波特登場的世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽，桃園市龜山國小代表台灣出戰，王牌投手范宸竣昨天再度與邱則瑋聯手...

日職／王柏融升一軍打出成績 火腿「花道計畫」生變

旅日好手王柏融明年續留日職拚戰，或是返台披台鋼雄鷹戰袍，外界高度關注，賽季最後1個多月的表現攸關下一步；日本媒體「東京體...

中職／悍將10分歡迎肯特返一軍 6局好投相隔2個月奪勝

富邦悍將隊洋投肯特回歸一軍繳出一場好投，先發6局正好用100球，被敲7安打、僅失1分，悍將打線在比賽後段開火，終場以10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦