中職／味全龍新洋投拓克士抵台 非典型出身受期待
味全龍隊新洋投已經抵達台灣，本名Tucker Smith的他也獲得「拓克士」的正式譯名，在伍鐸傷勢未明狀況下，提供龍隊洋投深度。
味全龍今天宣布新洋將拓克士抵台，26歲的拓克士身高183公分、右投手，生涯多為先發角色，今年在美國獨立聯盟共出賽20場，含18場先發拿下7場勝投、防禦率3.89。
拓克士目前已抵台進行各項準備，球團也特別準備味全最新上市的原味牛乳、黑殼芝麻牛乳、堅果燕麥牛乳，為拓克士補充滿滿營養活力，期盼為龍隊帶來堅強戰力。
史密斯2021年大學畢業後未進入美職體系，直接到獨立聯盟打拚，資歷看起來不顯赫，不過總教練葉君璋日前表示，史密斯的資歷雖沒有特別好，但投球內容是好的，「球速、控球都不錯。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言