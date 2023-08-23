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中職／嘉義龍獅戰驚傳座椅刺傷多人手肘 市府今現勘
昨晚中華職棒在嘉義市立棒球場進行味全龍與統一獅之戰，有觀眾6219名入場，但有球迷賽後反映，手肘部位都會刺痛，以為是蚊子咬，後來回來仔細想想，怎麼可能只有手肘部位這樣，懷疑是椅子的問題？有不少網友回應有類似情形。嘉義市政府表示，已聯繫施工廠商，全面檢視找出原因，進行改善。
中華職棒比賽在嘉義市棒球場賽事不多，有網友在臉書社群「嘉義綠豆大小事」反映，表示第一次去棒球場看比賽，去看的5個人手肘部位刺痛，當下以為是蚊子咬，後來想蚊子咬怎麼可能只有手肘部位，詢問前往觀看的網友是否有一樣情形？
有網友回應「我們14位去，也是同樣的不舒服感！小孩回家洗澡更是唉唉叫」、「我也有，手臂刺痛，應該是玻璃纖維」、「有有有，我們家也是這樣的狀況」、「三個人都手肘刺痛+1 靠到椅子的黑色把手之後開始刺痛」、「我們家四人也會這樣，手肘處感覺有一堆小刺，我們坐一壘側7區中間，藍色椅子」，不少網友都稱看完比賽後手肘皮膚刺痛。
嘉義市立體育場場長林居璋表示，初步判斷，可能是一、三壘外側座椅沒有頂棚部分，受到天氣日曬雨淋影響，導致座椅扶手變得比較粗糙或表面材質有剝落，已聯繫施工廠商今天勘查評估，進行改善。
嘉義市教育處長郭添財表示，市長黃敏惠獲知後很重視，指示全面檢視確認出現問題地方，並爭取經費改費。
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