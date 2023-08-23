日職／王柏融升一軍表現佳 火腿考慮留人

旅日好手王柏融明年續留日職拚戰，或是返台披台鋼雄鷹戰袍，外界高度關注，賽季最後1個多月的表現攸關下一步；日本媒體「東京體育報」引述日本火腿隊相關人士看法，認為王柏融最近升上一軍原本確實是「畢業旅行」，打出成績後，明年是否留人變得難以預料。

王柏融本季以育成洋將合約續留火腿，在二軍成績並不出色，出賽55場，174打數敲出38支安打、7轟，繳出打擊率2成18、上壘率3成37、長打率3成68，仍趕在期限前轉為支配下，升上一軍。

東京體育報指出，火腿不合成績邏輯的異動，其實都與商業考量有關，一位隊內人士提到，王柏融在台灣球迷眼中是英雄，不希望火腿球團及日本棒球在台灣球迷心中的印象變差，因此有了「花道計畫」，想讓他華麗告別，才會決定讓他轉支配下並升上一軍。

隊內人士提到，「如果他繼續有好成績，就會變得無法輕易開除他，高層對於他的去留想必會有很多苦惱。」

文中也提到，火腿有意耕耘台灣旅客市場，北海道新主場艾斯康球場啟用以來，有為數不少的台灣球迷到訪，這也是火腿希望能有一名台灣選手在陣中的原因，前提是必須在一軍做出貢獻，火腿仍會持續觀望王柏融所能提供的戰力。