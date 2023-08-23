威廉波特／連2場無安打比賽 我4局扣倒日本

在美國威廉波特登場的世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽，桃園市龜山國小代表台灣出戰，王牌投手范宸竣昨天再度與邱則瑋聯手完成無安打比賽，面對日本隊打完4局提前以10：0獲勝，寫下2007年日本獨立設區以來首度對戰勝利。

范宸竣被美國媒體譽為「寶寶大谷」，先發3局送出6次三振，最快球速82哩，邱則瑋第4局接手演出3上3下、送出2K；中華隊打線只4支安打，但日本投手9次保送，比賽呈現一面倒。

范宸竣首戰對加拿大接力完全比賽後，再投接力無安打比賽，教練李政達表示，「他本身運動能力不錯，不論體格發育、速度，在同學間都算比較突出，接觸棒球一、兩年，覺得他有二刀流的天賦，相信未來會有不錯的努力目標和方向。」

中華隊打完前兩戰，投手丘上僅亮相3人，李政達指出，「本來對日本安排後援投手陸續登板，可能對方比較緊張，第4局就提早結束，所以沒有亮相。」

許邵傑此役貢獻3分打點，首局在2出局時敲二壘打，一棒打回兩分，他說，「教練說抓直球打、把球往外野送，剛好右外野也守得很前面，往外野打就安打。」

中華隊明天對決從加勒比海區出線的庫拉索，勝隊將進入國際組冠軍賽。