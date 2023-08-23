甲子園／夏季甲子園冠軍賽門票秒殺 網路出現逾十倍價轉售

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）明天舉行決賽。尋求二連霸的仙台育英高校，對戰時隔107年尋求再度奪冠的神奈川縣慶應高校。今天門票開賣不久就售磬，網路上有人以逾10倍價格轉售。

日本放送協會（NHK）報導，夏季甲子園明天舉行決賽，宮城縣的仙台育英高校（簡稱仙台育英）將出戰神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）。

決賽門票今天上午10時（台灣時間9時）起在網路販售後，一度出現網路塞車難連結的情況，開賣後約一小時幾乎全部售完。

決賽門票全採預售方式，門票已全賣光，決賽當天不出售門票。

網路上有多個仲介網站販售決賽門票，價格比正常門票價貴很多。其中，有原本一張3700日圓（約新台幣824元）的門票以一張6萬日圓（約新台幣1萬3300元）的價格成交。

對於有人轉賣門票的情況，日本高校野球（棒球）連盟官網表示，嚴格禁止商業利用或商業目的門票轉賣行為。官網呼籲，觀察到有拍賣或轉賣網站出現很多以高價轉售門票的案例，期盼大家能以適當的價格觀賽，為選手加油。