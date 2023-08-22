中職／高孝儀9局致勝二壘打 「轉世龍」首度6連勝

前8局的0：0僵持局面，味全龍隊在9局上成為率先突破的一方，高孝儀敲出致勝二壘打，幫助龍隊以2：0擊敗統一獅隊，龍隊取得2021年升上一軍以來首度6連勝。

獅隊先發投手古林睿煬投8局只被敲2安打、無失分，前5.1局維持完全比賽之姿，才被蔣少宏敲出安打破功；龍隊的投手群也很夠力，郭郁政先發5局無失分，後援投手由王維中2局、陳冠偉1局把關，前8局打完兩軍仍是0：0。

劉軒荅9局上登板，一出局後被李凱威、張祐銘相繼敲安，高孝儀在得點圈的打擊機會掃出二壘打送回2名隊友，幫助龍隊攻破城池；林凱威把關9局下演出三上三下，拿下在榜上獨走的第18次救援成功。

龍隊重組後在2021年重返一軍，過去3度取得5連勝都無法推進，這一回終於將連勝推進到6場，寫下「轉世龍」的最長連勝紀錄。

此役是古林睿煬本季第10場先發，就有8場優質內容，過去續航力是古林睿煬隱憂，一度自嘲有「6局症」，前兩年分別留下7、4場優質先發，本季優質先發場數已經突破自我，場場穩定投到6局以上。