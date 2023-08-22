中職／徐若熙二軍出賽飆152公里 有望周末升一軍先發

中華職業棒球大聯盟味全龍隊投手徐若熙今天二軍出賽，先發投1.2局失1分吞敗，最快球速152公里；龍隊總教練葉君璋曾說，如果徐若熙狀況一切正常，有機會週末回一軍先發出賽。

徐若熙去年7月接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，休息復健後，今年7月開始實戰投打練習（LiveBP），8月首場實戰出賽對U18世界盃棒球賽培訓隊登板，展現不錯球速。

徐若熙13日起二軍出賽，首場對統一7-ELEVEn獅隊先發投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分；18日二軍對台鋼雄鷹隊先發，用29球投2局，被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，官方紀錄最快球速154公里。

徐若熙這場對獅隊先發，1局上讓打者3上3下，2局上被首名打者潘傑楷敲出安打，接著讓打者敲出滾地球、製造雙殺，但保送施冠宇後退場，接替投球的黃東淯沒能止血，被敲出二壘打掉分，這1分要算在徐若熙身上。

徐若熙總計24球投1.2局，被敲出1支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分責失分，龍隊終場以3比6吞敗、徐若熙承擔敗投。

龍隊18日新註冊徐若熙，葉君璋20日受訪表示，如果徐若熙一切按進度走，25日起龍隊回主場天母棒球場與富邦悍將隊3連戰，後2場比賽可能是徐若熙復出時機，而如果徐若熙回一軍就是先發出賽，有狀況也可能喊停。