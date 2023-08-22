亞洲青少棒賽／中華預賽2連勝 與韓國爭分組第一

亞洲青少棒賽中華隊今天與斯里蘭卡隊交手，台灣隊先發投手勞恩．曼格格3局無失分，團隊敲出16支安打，終場以18比0、4局拿下2連勝，明天與韓國交手拚分組第一晉級。

2023年亞洲青少年棒球錦標賽20日在中國山東開打，台灣此次由選拔賽華南金控盃全國青少棒賽冠軍隊伍台中市隊取得組訓權，總教練藍文權掌兵符；中華隊預賽與韓國、菲律賓、斯里蘭卡同組，分組前2名晉級複賽。

中華隊20日預賽首戰擊敗菲律賓隊，原訂昨天與韓國隊交手，但因為雨勢影響、賽事延至23日舉行，今天與斯里蘭卡隊交手，中華隊投打發揮。

中華隊今天先發投手勞恩．曼格格總計投3局沒被敲出安打，投出3次三振、沒有保送，顏鉑勛接手後援投1局，雖被敲出2支安打，但沒讓對手延續攻勢，投出1次三振，中華隊兩任投手聯手壓制、沒有失分。

中華隊開賽就積極搶分，1局下靠著單局4安、對手4次守備失誤攻下7分，2局下更一口氣打了16人次，攻下11分大局；中華隊團隊敲出16支安打，顏鉑勛今天不僅後援登板無失分，首打席靠著失誤上壘，2局敲出三壘打，總計貢獻4分打點，投打表現都很亮眼。