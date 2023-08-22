日職／日推出王柏融球員卡恐成絕響 傳火腿仍關注接替台將

今天有日媒報導指出，日本火腿隊留下王柏融其實與商業考量有關。王柏融上一軍後打出好成績，日本球員卡網站也發布王柏融球員卡，如果他明年離開火腿，將成為絕響。

王柏融17日敲出個人本季日職一軍首轟，日本球員卡網站也發布這支全壘打的球員卡，一張價值500日圓（約新台幣105元），買越多越划算。

王柏融球員卡。 截圖自網站

根據日媒「東京體育報」報導，火腿有意耕耘台灣旅客市場，希望有一名台灣選手在陣中，但這位球員必須要有一軍戰力，火腿仍在觀望王柏融。台灣棒球媒體人王翊亘則指出，留下王柏融對火腿來說不是困難課題，留下與否都有可能，火腿一直有在密切關注其他台灣球員，明年有新面孔機率很大。

消息一出，引發網友熱議，樂天桃猿隊林立、廖健富、富邦悍將隊曾俊岳及中信兄弟隊江坤宇都是被球迷點名的對象。