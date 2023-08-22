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U18世界盃／日本20人名單出爐 大谷翔平怪物學弟沒入選

中央社／ 東京22日綜合外電報導
U18世界盃棒球賽日本代表隊20人名單今天公布，其中15人是今年夏季甲子園的選手，但外界矚目的大谷翔平學弟佐佐木麟太郎未入選。。 截自推特
U18世界盃棒球賽日本代表隊20人名單今天公布，其中15人是今年夏季甲子園的選手，但外界矚目的大谷翔平學弟佐佐木麟太郎未入選。。 截自推特

U18世界盃棒球賽日本代表隊20人名單今天公布，其中15人是今年夏季甲子園的選手，但外界矚目的大谷翔平學弟佐佐木麟太郎未入選。日本代表隊預計30日出發來台參賽。

本屆U18世棒賽8月31到9月10日在台北天母、台中洲際棒球場舉行，共計12隊參戰。A組為澳洲、捷克、韓國、墨西哥、波多黎各與中華隊；B組為西班牙、日本、荷蘭、巴拿馬、美國、委內瑞拉。

日刊體育報導，日本U18代表隊的球員均是3年級學生，其中15人是今夏第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）選手。將在23日打夏季甲子園冠軍戰的仙台育英高校（簡稱仙台育英）有4名球員入選，為所有高中最多。

中日體育報導，投手群包含仙台育英的高橋煌稀、球速最快達149公里的大阪桐蔭高左投前田悠伍、球速最快達150公里的霞浦高校右投木村優人。

外野手裡有包含仙台育英的橋本航河，以及將跟仙台育英搶冠的神奈川縣慶應高校（簡稱慶應）丸田湊斗和沖繩尚學的知花慎之助。

日本旅美球星大谷翔平母校花卷東高校，陣中強打佐佐木麟太郎，以及有長打能力的廣陵高校真鍋慧、九州國際大學附屬高校佐倉俠史朗等人均未獲選。

高知縣明德義塾總教練馬淵史郎擔任日本U18代表隊總教練。他們預計在夏季甲子園23日的決賽結束後開始集訓。28日在東京巨蛋跟日本大學代表隊對戰，30日出發前往台北。

日本U18代表隊20人名單如下，括號內為所屬高中簡稱：

投手（9人）：武田陸玖（山形中央）、高橋煌稀（仙台育英）、木村優人（霞浦）、安田虎汰郎（日大三）、矢野海翔（大垣日大）、中山優月（智弁學園）、前田悠伍（大阪桐蔭）、森煌誠（德島商）、東恩納蒼（沖繩尚學）。

捕手（3人）：尾形樹人（仙台育英）、新妻恭介（濱松開誠館）、寺地隆成（明德義塾）。

內野手（5人）：山田脩也（仙台育英）、高中一樹（聖光學院）、緒方漣（橫濱）、森田大翔（履正社）、小林隼翔（廣陵）。

外野手（3人）：橋本航河（仙台育英）、丸田湊斗（慶應）、知花慎之助（沖繩尚學）

甲子園 棒球 大谷翔平

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