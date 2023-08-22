日職／大聯盟塞揚體驗甲子園精神？包爾稱願休3天投150球

越投越帶勁！2020年國聯塞揚得主包爾（Trevor Bauer）本季轉戰日職，調製到位後不僅投球內容優質，先發局數、球數更是驚人，上一場先發投了8局120球苦吞敗投後，他自信表示，願意為了球隊從投一休四改為投一休三，甚至150球都不是問題。

包爾在2021年惹上性醜聞後遭到默契封殺，歷經了近兩年無球可打的窘境，今年以400萬美金年薪的價碼加盟橫濱DeNA。睽違許久重返投手丘，包爾在日職起初雖跌跌撞撞，但在適應日職後逐漸大殺四方，近三個月防禦率分別為2.08、2.23、1.41。

不但成績維持頂尖水準，包爾的用球數也很狂野，他在8月3日曾經投出一場十局無失分的比賽、8月20日在投一休四的情況下投八局用了120球，雖然包爾直到五月才登板，中間一度下二軍調整，但目前投球局數在中央聯盟跟第一名的戶鄉翔征僅有8局之差，照這進度很有機會黃金交叉。

除此之外，包爾為了幫助橫濱DeNA衝擊季後賽可說是燃燒自我，對上一場先發力投120球還吞敗顯然相當不滿，在賽後受訪時向媒體表示：「在這個重要賽季的尾聲，我想讓你們看到休三天投150球。」

事實上這已不是包爾首次表達願意多投，過去他也曾說無論是要他投120球、140球甚至是200球都沒問題，超狂發言也讓日本球迷們紛紛表示：「你瘋了嗎」、「投這麼多是為了重返大聯盟」、「投球是沒問題，只是沒辦法保證能贏球」、「他到現在還沒放棄，是真正的武士。」