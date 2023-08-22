聽教練的話 龜山隊長瞄準外野掃二壘打4局扣倒日本

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
在美國賓州威廉波特登場的LLB世界少棒錦標賽，桃園龜山國小代表台灣出戰，今天面對日本隊打完4局提前以10：0獲勝。圖／取自Little League官方推特
在美國賓州威廉波特登場的LLB世界少棒錦標賽，桃園龜山國小代表台灣出戰，今天面對日本隊打完4局提前以10：0獲勝。圖／取自Little League官方推特

在美國賓州威廉波特登場的LLB世界少棒錦標賽，桃園市龜山國小代表台灣出戰，被美國媒體譽為「寶寶大谷」的范宸竣，今天再度與隊友邱則瑋聯手完成一場無安打比賽，面對日本隊打完4局提前以10：0獲勝。

范宸竣先發3局未被敲出安打，送出6次三振，邱則偉第4局接手，也演出三上三下、送出2K；中華隊打線也只有4安打，但日本投手多達9次保送堆壘，導致比賽呈現一面倒。

范宸竣繼首戰的接力完全比賽後，今天再投接力無安打比賽，此役最快球速82哩。對於他的「二刀流」身手，教練李政達表示，「他本身運動能力不錯，不論體格發育、速度，都是在同學間算比較突出的，接觸棒球一、兩年，覺得他有這樣的天賦，希望他能在棒球路上好好發展，相信未來會有不錯的努力目標和方向。」

中華隊2戰打下來，投手丘上僅亮相3人，李政達指出，「這個團隊裡投手滿多，本來今天有安排後援投手要陸續登板，但今天可能對方也比較緊張，造成第4局就提早結束，所以後援投手的安排就沒有亮相。」

隊長許邵傑此役貢獻3分打點，首局在兩出局時敲出二壘打，一棒打回2分，他表示，「身為隊長，在二、三壘有人非常想為球隊貢獻，抓直球打，剛好把球打到外野，教練說把球往外野送，剛好右外野也守得很前面，往外野打就安打。」

中華隊下一戰對手為庫拉索，先發投手預計在劉祐安、許邵傑中抉擇，後續投手安排也有計畫，李政達表示，「希望小朋友平常心對待，好好發揮應有水準。」

中華隊 棒球

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