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中職／獅隊國獅無双主題日倒數 小川悅司9月2日開球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊國獅無双主題日9月3日邀請藝人徐乃麟開球。圖／統一獅隊提供
獅隊國獅無双主題日9月3日邀請藝人徐乃麟開球。圖／統一獅隊提供

統一獅隊將於9月1、2、3日在台南球場對味全龍隊3連戰期間，舉辦國獅無双主題日，這場極具創意與獨特性的聯名活動，結合日本經典美食漫畫的元素，呈現精彩絕倫的盛典。

獅隊指出，活動中最令人期待的莫過於9月2日，著名漫畫家小川悅司將蒞臨台南球場，參與見面會與球迷進行近距離的互動。

小川悅司以其繪畫技巧在漫畫界享有盛名，本次更為獅隊特別繪製的專屬「特」標章，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，創造出獨一無二的聯名標章，9月2日也將擔任開球嘉賓，為精采活動拉開序幕。

獅隊9月3日邀請藝人徐乃麟開球，他是經典迷因圖中鋼棍解魯的分身，為本次活動注入更多的活力與歡樂；當天賽前也邀請普琈門樂團，為球迷還原小時候對主題曲的感動，以傳統國樂演奏方式，結合流行音樂及跨界音樂的多元化表演形態，創作出許多新一代音樂風貌。

普琈門樂團將在獅隊國獅無双主題日登場。圖／統一獅隊提供
普琈門樂團將在獅隊國獅無双主題日登場。圖／統一獅隊提供

統一獅 味全龍

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