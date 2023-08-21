中職／獅隊國獅無双主題日倒數 小川悅司9月2日開球

統一獅隊將於9月1、2、3日在台南球場對味全龍隊3連戰期間，舉辦國獅無双主題日，這場極具創意與獨特性的聯名活動，結合日本經典美食漫畫的元素，呈現精彩絕倫的盛典。

獅隊指出，活動中最令人期待的莫過於9月2日，著名漫畫家小川悅司將蒞臨台南球場，參與見面會與球迷進行近距離的互動。

小川悅司以其繪畫技巧在漫畫界享有盛名，本次更為獅隊特別繪製的專屬「特」標章，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，創造出獨一無二的聯名標章，9月2日也將擔任開球嘉賓，為精采活動拉開序幕。