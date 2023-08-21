中職／悍將洋投肯特回一軍 22日先發對兄弟

中職中信兄弟隊明天起回到主場與富邦悍將打2連戰，兄弟明天先發投手為泰樂，悍將派出洋投肯特先發，肯特近期先發出賽表現不如預期，831洋將大限前再回一軍先發也是觀察重點。

中華職棒中信兄弟與富邦悍將隊原訂昨天在新莊棒球場的比賽，因為雨勢影響延賽，兄弟隊明天起回到主場台中洲際棒球場，將先與富邦悍將打2場比賽，接著24日迎戰味全龍隊。

兄弟隊洋投泰樂原本是昨天的先發投手，因為延賽改至明天先發，泰樂上一場先發為15日對樂天桃猿，但表現不如預期，投6局被敲9安（1轟），失掉6分責失分吞敗。

泰樂本季對悍將6場出賽都是後援，對戰防禦率1.50，明天將是本季首場對悍將先發、力拚幫助兄弟延續勝場。

悍將隊洋投肯特近3場一軍出賽吞下3連敗，上一場一軍出賽為7月21日，投5局失3分（1分責失分），比賽過程中與隊友有比較「激烈的溝通」，隔日被下放二軍，但當時總教練丘昌榮表示僅是正常調度安排，那個時間點讓他下二軍調整。

中職831洋將大限將至，悍將目前陣中有5名洋投，分別為富藍戈、瑞恩、伍茲、肯特和恩力，肯特明天回一軍先發，表現如何也將成為教練團評估是否續留的依據。