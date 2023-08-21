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中職／劉俊豪社群飆前女友母親三字經遭提告 悍將將有內規處置

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中職／劉俊豪社群飆三字經遭提告 悍將回應將有內規處置

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊劉俊豪。本報資料照片
富邦悍將隊劉俊豪。本報資料照片

富邦悍將隊新人劉俊豪遭提告妨礙名譽、公然侮辱，悍將球團對此作出回應，此事雖屬球員私領域，但告誡選手身為公眾人物應謹言慎行，將有內規處置。

劉俊豪為悍將隊以自主培訓合約延攬轉正的選手，今年季初一度打出驚奇，短暫的佳績後成績開始下修，從7月19日被降下二軍後就未於一軍，前一次在中職一軍賽場上亮相是明星賽，今天卻以負面新聞再次出現在新聞版面。

媒體報導劉俊豪因在社群媒體上公眾罵前任女友媽媽三字經，引起對方不滿，進而提告，球團對此也做出回應。

悍將球團表示，「本次事件雖屬球員私領域事件，球團仍會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理，並再次告誡球員身為公眾人物除追求場上表現外，平時更應謹言慎行。」

劉俊豪 明星賽 富邦悍將

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