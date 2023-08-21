中職／全簽了！悍將公布選秀新人合約 第一隊搞定

富邦悍將隊與季中選秀選進的球員全數達成簽約共識，除先前已公布的首輪新秀王念好及2名自主培訓球員楊皓然、爾曼羅索普外，也與其餘新秀談定簽約條件，其中第二指名的左投陳聖文簽約金410萬元、附帶70萬元激勵獎金。悍將隊本屆選進8人，人數僅次於新軍台鋼雄鷹隊（10人），今天公布全數簽下，成為第一支完成選秀談約的球隊。

陳聖文來自台中，三級棒球就讀大仁國小、中山國中、興大附農，就讀嘉義大學期間曾奪下全國成棒甲組春季聯賽三振王，投球流暢度及協調性佳，以簽約金410萬元附帶激勵獎金70萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約條件加入悍將隊。

第三輪指名球員為來自文化大學的19歲右投手林旺熙，以簽約金330萬元附帶激勵獎金30萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約條件加入。第四輪為來自台灣體大的20歲內野手高捷，以簽約金240萬元附帶激勵獎金70萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約條件加入；第五輪為畢業於普門中學的18歲投手林育辰，以簽約金200萬元附帶激勵獎金40萬元、一軍月薪7萬元的2.5年合約條件加入。

第六輪指名為畢業於彰化藝中的18歲投手兼外野手李祐賢，以簽約金140萬元附帶激勵獎金80萬元、一軍月薪7萬元的2.5年合約條件加入；第七輪指名為來自日本東日本國際大學的19歲內野手陳愷佑，以簽約金80萬元附帶激勵獎金40萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約條件加入；第八輪指名為台體大畢業、先前效力於全越運動的22歲外野手林莛淯，以簽約金50萬元附帶激勵獎金30萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約條件加入。

悍將隊與8名選秀會指名球員與2名自主培訓球員談定加盟條件，共計10名新秀將於近期陸續完成合約簽訂及相關程序，球團期待這些年輕新秀在正式投入球隊訓練後，都能成為球隊重要戰力、早日在職棒舞台發光發熱。