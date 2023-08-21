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中職／林子偉壓力大 郭泓志傳經驗

聯合報／ 記者藍宗標／桃園報導
郭泓志（左）、林子偉昨天在桃球場相見歡，聊得很開心。記者藍宗標／攝影
郭泓志（左）、林子偉昨天在桃球場相見歡，聊得很開心。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊昨在桃園主場迎戰味全龍隊，明星游擊手林子偉首次擔任第3棒，賽前和富邦悍將隊退役投手郭泓志有說有笑，這位旅美大前輩提供過來人經驗，他說：「希望林子偉好好享受過程，回到故鄉打球會很開心。」

昨天林子偉面對味全龍隊，首打席三振，第二打席中外野飛球遭郭天信美技接殺，第三打席內野飛球被接殺，最後一打席則是再度被三振，累計4打數交了白卷，最終桃猿以0：4吞敗。

他表示，林子偉壓力一定很大，不但是指標球員，簽約條件也不錯，要把這種壓力變成動力。

郭泓志曾在道奇隊擁有7年大聯盟資歷，2014年返台加盟統一獅隊、18年在悍將隊結束中職生涯，林子偉2017年起在紅襪、雙城隊大聯盟合計5季，今年成為中職選秀狀元。

郭泓志笑說：「和林子偉在大聯盟的時間沒重疊，是在電視上認識他。」他表示，林子偉回台的時間點很好，先利用今年下半季和隊友互動，感受比賽氛圍，明年完整球季可以拿出百分之百的實力。

郭泓志認為，旅美生涯就像「在國外流浪一段時間」，選擇返台發展有好有壞，但每場比賽都能直接感受球迷的加油聲。

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