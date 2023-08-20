中職／布里悍只休4天登板奪勝 另類解讀郭天信3次美技
味全龍隊洋投布里悍今天先發7局，只被揮出兩支安打、無失分，以4：0擊敗樂天桃猿隊，單周扛起兩場先發任務，成為龍隊下半季排名榜首的大功臣，他說：「投1休4感覺很好，沒有太多疲累，調整不錯。」
布里悍15日對富邦悍將隊先發5.2局，被揮出4支安打、失1分無關勝敗，今天投球內容更好，奪下本季第5勝，幫助龍隊重返中職一軍3季首次單周全勝。
他表示，完全不介意投1休4，隊友守備也很好，每個防守都很專注。
龍隊中外野手郭天信全場3次美技守備，4局下撲接林子偉的平飛球，7局下後退接住梁家榮的飛球，9局下再沒收廖健富的強勁飛球，也是贏球重要人物，布里悍笑說：「如果我投太好，他就沒有美技機會了。」
龍隊總教練葉君璋表示，布里悍只休4天再登板，還有這種壓制力真的不容易，是球隊贏球的重要關鍵，投1休4的節奏對他可能較好調整，教練團也會控制球數。
至於單周5戰全勝，葉君璋強調，之前狀況也很差，球季一定會起起落落，如何減短低潮的時間最重要。
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