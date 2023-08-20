中職／3次美技接殺不怕受傷 郭天信：這就是我、不想改變

味全龍隊今天在桃園球場以4：0擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，洋投布里悍先發7局無失分，獲選單場MVP，中外野手郭天信全場3次美技接殺，也是贏球大功臣，布里悍特別對他說：「很棒，謝謝！」

郭天信拚命三郎的精神已非新鮮事，龍隊總教練葉君璋很肯定，卻也擔心他容易受傷，郭天信說：「這就是我，不想改變，已經習慣這樣的模式。」

郭天信4局下往前撲接林子偉的平飛球，7局下後退接住梁家榮的飛球、撞上全壘打牆，9局下再沒收廖健富的強勁飛球，最後一球讓猿隊總教練曾豪駒在場邊鼓掌。

郭天信很客氣說：「曾總是幫阿富鼓掌，認為他打得好啦。」

談到這些美技，郭天信表示，接到林子偉那一球，其實沒注意學長有向他致意，因為正在撿球帽，接梁家榮那球比較危險，「把握度沒那麼高，背對著球，不知怎麼進去（手套）。」

林子偉、郭天信在3月經典賽是隊友，郭天信指出，有注意到學長昨天首支安打是往中間打，因此調整布陣，首席教練張建銘也有提醒，要他看狀況調整，4局下有把握接到球。

龍隊單周5戰全勝，郭天信認為劉時豪、吳東融、陳品捷升上一軍幫助很大，讓休息區氣氛熱絡，消除他們這些年輕人的緊張。