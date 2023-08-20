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亞洲青少棒賽／中華擊敗菲律賓 21日與南韓交手

中央社／ 台北20日電
中華青少棒隊。 棒球協會
中華青少棒隊。 棒球協會

亞洲青少棒賽今天在中國山東開打，中華隊今天首戰與菲律賓隊交手，中華隊投手群聯手壓制僅失1分，許定捷單場3安2打點，台灣以9比1拿勝，明天將與韓國隊交手。

2023年亞洲青少年棒球錦標賽今天開打，中華隊此次由選拔賽華南金控盃全國青少棒賽冠軍隊伍台中市隊取得組訓權，總教練為台中中山國中總教練藍文權，陣中有部分球員是去年LLB世界次青少棒賽冠軍班底。

亞洲青少棒賽本屆總計8支球隊參賽，中華隊預賽與韓國、菲律賓、斯里蘭卡同在B組，A組有地主中國、日本、巴基斯坦和香港，預賽採分組單循環賽，各組前2名晉級複賽，冠軍預計26日出爐。

中華隊今天首戰與菲律賓隊交手，台灣隊2局靠著三壘打、觸身球保送攻勢串聯先馳得點，4局上再起攻勢，單局敲出6支安打、對手3次守備失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基，5到7局各拿1分，順利拿下比賽勝利。

中華隊今天團隊敲出15支安打，許定捷單場3安貢獻2分打點，在4局、7局都敲出二壘打，張以承今天單場也敲3安，3支安打都是二壘打，貢獻1分打點，打擊表現發揮的不錯。

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